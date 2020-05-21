Финансы
Невские НовостиКурс доллара к концу года может составить 75–76 рублей
Минэкономразвития ожидает, что курс доллара к концу текущего года будет в районе 75–76 рублей. Во второй половине года экспорт-импорт начнут восстанавливаться. В четверг, 21 мая, в Минэкономразвития заявили, что к концу года рубль будет 75–76 рублей за доллар, пишет РИА Новости.
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Решетников предупреждает о слабеющем рубле: «Деревянный» может просесть к концу года
Царьград21 мая в 18:23
Минэкономразвития ожидает курс доллара на уровне 75–76 рублей к концу 2020 года
Life.ru21 мая в 16:58
Минэкономики ожидает роста курса доллара до 75-76 рублей к концу года
Российская газета21 мая в 16:05
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Чиновники администрации США сообщили, что президент Дональд Трамп планирует вывести Соединенные Штаты из Договора по открытому небу — соглашения, подписанного более чем 30 странами, которое позволяет им совершать наблюдательные полеты в воздушном пространстве друг друга.
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Депутат Верховной рады из группы "Доверие" Сергей Шахов заявил, что не верит в версию самоубийства его коллеги Валерия Давиденко, пишет издание "Страна.ua".
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Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
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Доля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров
"При общих расходах среднестатистической российской семьи в апреле в размере 56,8 тыс. руб. траты на питание в среднем составили 26,0 тыс. руб. Значение Food Index, таким образом, оказалось равно 46%, что является самым высоким значением за всю историю наблюдения", — отмечено в исследовании.
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Следователи ФСБ прекратили уголовное дело о взрыве в Архангельске
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В ближайшие три недели американские нефтеперерабатывающие заводы получат более шести миллионов баррелей российской нефти.
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