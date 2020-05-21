Минэкономразвития ожидает, что курс доллара к концу текущего года будет в районе 75–76 рублей. Во второй половине года экспорт-импорт начнут восстанавливаться. В четверг, 21 мая, в Минэкономразвития заявили, что к концу года рубль будет 75–76 рублей за доллар, пишет РИА Новости.

Курс доллара к концу года может составить 75–76 рублей

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