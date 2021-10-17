Прогноз курса доллара на неделю 18 – 22 октября Согласно экспертных оценок курса доллара (USD) через неделю продолжит падение, и к концу недели мы, вполне возможно, увидим стоимость американской валюты (USD) на ММВБ ниже отметки в 69 рублей.
Ключевым драйвером роста нацвалюты выступает увеличение стоимости не только нефти, как традиционно бывает, но и газа, угля и металлов, считает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.
Для движения доллара ниже 70 к нацвалюте необходим существенный приток иностранного капитала в российские облигации, однако в этом квартале с учетом высокого уровня инфляции такого не будет, полагает Михаил Васильев.