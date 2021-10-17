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Курс доллара к рублю на неделю 18-22 октября 2021, где лучше купить валюту в Новосибирске

Прогноз курса доллара на неделю 18 – 22 октября Согласно экспертных оценок курса доллара (USD) через неделю продолжит падение, и к концу недели мы, вполне возможно, увидим стоимость американской валюты (USD) на ММВБ ниже отметки в 69 рублей.
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Ключевым драйвером роста нацвалюты выступает увеличение стоимости не только нефти, как традиционно бывает, но и газа, угля и металлов, считает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.
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Для движения доллара ниже 70 к нацвалюте необходим существенный приток иностранного капитала в российские облигации, однако в этом квартале с учетом высокого уровня инфляции такого не будет, полагает Михаил Васильев.
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Также «Против» рубля играет долгосрочная санкционная политика и активная фаза четвертой волны заражения новой коронавирусной инфекцией COVID 19.
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Курс доллара к рублю на неделю 18-22 октября 2021, где лучше купить валюту в Новосибирске
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