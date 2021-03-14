Курс доллара может упасть к концу апреля
Согласно прогнозу Кузнецова, в середине апреля американская курс доллара достигнет 75–76 рублей за доллар. Однако уже к концу месяца курс доллара ждет обвал почти до 70-71 рубля. Падение по мнению аналитика ждет и евро.В источнике
С чего всё началось
Финансовый аналитик предрек обвал доллара в конце апреля
На фоне роста стоимости нефтепродуктов российский рубль продолжает укреплять свои позиции. В апреле мы увидим проседание доллара и евро. Так считает финансовый аналитик Андрей Кузнецов.
Вечерняя Москва13 марта в 12:21