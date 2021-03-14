Мэр Нью-Йорка заявил о беспрецедентных человеческих потерях от COVID-19

Нью-Йорк потерял от коронавируса больше людей, чем во время Второй мировой войны, войны во Вьетнаме, во время урагана Сэнди и при теракте 11 сентября вместе взятых – за год от болезни скончались более 30 тысяч ньюйоркцев, заявил мэр города Билл де Блазио.