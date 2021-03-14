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Известия Удмуртской Республики
Известия Удмуртской Республики

Курс доллара может упасть к концу апреля

Согласно прогнозу Кузнецова, в середине апреля американская курс доллара достигнет 75–76 рублей за доллар. Однако уже к концу месяца курс доллара ждет обвал почти до 70-71 рубля. Падение по мнению аналитика ждет и евро.В источнике
С чего всё началось

Финансовый аналитик предрек обвал доллара в конце апреля

На фоне роста стоимости нефтепродуктов российский рубль продолжает укреплять свои позиции. В апреле мы увидим проседание доллара и евро. Так считает финансовый аналитик Андрей Кузнецов.
Вечерняя Москва13 марта в 12:21

Подробнее о событии

Эксперт предрек обвал доллара в конце апреля

Взгляд.рувчера в 02:04

Аналитик Кузнецов предрек обвал курса доллара к концу апреля

РИА Новостивчера в 03:51

Курсу доллара предрекли обвал к концу апреля

ПРАЙМвчера в 03:31

Эксперт предрёк доллару обвал к концу апреля

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Аналитик предрек скорый крах доллара. Сроки

URA.Ruвчера в 02:03

Курсу доллара предрекли обвал к концу апреля

Lenta.ruвчера в 01:49

Финансовый аналитик предрек обвал доллара в конце апреля

Вечерняя Москва13 марта в 12:21

В России курсу доллара предрекли обвал к концу апреля 2021 года

РК-Ньюсвчера в 04:38
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TV BRICS13 марта в 06:00