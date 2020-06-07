Специально для "Российской газеты" Иван Копейкин, руководитель направления аналитического контента "БКС Брокер", назвал главные факторы ослабления рубля и дал прогноз по его курсу: - Есть основания полагать, - отмечает эксперт, - что ближайшие недели российская валюта укрепляться не сможет.

с чего всё началось

Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.

Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии

Общество The Sunday Times узнала о переезде Скрипалей в Новую Зеландию По данным издания, Скрипали больше года жили в убежище секретной разведывательной службы Великобритании MI6 до того, как получили новые паспорта и начали новую жизнь в Новой Зеландии. 285

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева впервые показала лицо младшего сына от Меладзе Альбина Джанабаева впервые показала лицо младшего сына от Меладзе Певица опубликовала милое видео, на котором она с Лукой кормит уточек.

Здоровье «Кузнецкая крепость» открывается для посещения Сводка на 7 июня В России за сутки выявлены 8 984 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Здоровье В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС). 1,1K

Общество Украинская журналистка послала Порошенко на три буквы Журналистка Елена Бойко выразила надежду на скорейшую смерть или судебное преследование бывшего президента Украины Петра Порошенко 7 июня в интервью НТВ.

Здоровье Соблюдать меры профилактики рекомендуют переболевшим коронавирусом Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова заявила, что людям, уже переболевшим коронавирусом, по-прежнему стоит соблюдать профилактические меры. 3

Политика США решили тайно сократить численность своих войск в Германии Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии. 52

Экономика Сбербанк может купить долю в Ozon Сбербанк близок к покупке до 30% в онлайн-ритейлере Ozon через допэмиссию акций компании, сообщил Reuters со ссылкой на источники. 52