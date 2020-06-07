Финансы
Российская газетаКурс доллара может вернуться к показателям начала пандемии
Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.
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с чего всё началось
Специально для "Российской газеты" Иван Копейкин, руководитель направления аналитического контента "БКС Брокер", назвал главные факторы ослабления рубля и дал прогноз по его курсу: - Есть основания полагать, - отмечает эксперт, - что ближайшие недели российская валюта укрепляться не сможет.Российская газетавчера в 23:00
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Общество
В Минпросвещения назвали сроки начала работы колледжей в России
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что в России «колледжи однозначно должны начать работу 1 сентября».
RT на русском 05:40
Наука
Ученые СПбГУ разработали модель мозга динозавра в 3D
Российским экспертом удалось создать первую детальную виртуальную трехмерную копию кровеносных сосудов головы и мозга анкилозавра.
Evo-rus.com вчера в 02:51
Общество
The Sunday Times узнала о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
По данным издания, Скрипали больше года жили в убежище секретной разведывательной службы Великобритании MI6 до того, как получили новые паспорта и начали новую жизнь в Новой Зеландии.
Ведомости 07:12
Хоккей
Кагарлицкий — о сезоне в СКА: Иногда думал завершить карьеру
Форвард «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий рассказал о прошлом сезоне, который он провел в петербургском СКА.
Нева Спорт вчера в 14:27
Шоу-бизнес
Плющенко, Рудковская и Гном-Гномыч показали танец в очках
Попробуйте танцы с очками, оказалось весьма непросто, — предложила подписчикам Рудковская в Instagram.
iReactor 06:10
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
RT на русском вчера в 14:27
Космос
NASA заключило контракт на жилой блок окололунной станции
Аргументы и Факты 05 июня в 23:44
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Альбина Джанабаева впервые показала лицо младшего сына от Меладзе
Альбина Джанабаева впервые показала лицо младшего сына от Меладзе Певица опубликовала милое видео, на котором она с Лукой кормит уточек.
Экспресс газета 07:31
Здоровье
«Кузнецкая крепость» открывается для посещения
Сводка на 7 июня В России за сутки выявлены 8 984 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
КузПресс вчера в 21:00
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
Общество
Украинская журналистка послала Порошенко на три буквы
Журналистка Елена Бойко выразила надежду на скорейшую смерть или судебное преследование бывшего президента Украины Петра Порошенко 7 июня в интервью НТВ.
ИА Красная Весна 06:39
Общество
RT подал в суд на Навального, Соболь и Znak.com
Телеканал Russia Today (RT) подал в суд на Алексея Навального, Любовь Соболь и редакцию издания Znak.com.
Коммерсантъ 06:41
Здоровье
Соблюдать меры профилактики рекомендуют переболевшим коронавирусом
Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова заявила, что людям, уже переболевшим коронавирусом, по-прежнему стоит соблюдать профилактические меры.
Live24 06:13
Происшествия
В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост
Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
Шоу-бизнес
В Москве простились с актёром Михаилом Кокшеновым
Церемония прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым завершилась в Москве.
News.ru 06:45
Шоу-бизнес
В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги
Газета.Ru вчера в 20:38
Общество
СМИ сообщили о возможном возобновлении международных полетов с 15 июля
Предполагается открытие полетов в 15 стран, сообщает источник ТАСС в одной из авиакомпаний.
Коммерсантъ 07:35
Общество
Названы регионы с самыми высокими зарплатами за I квартал 2020 года
Средняя зарплата по всем регионам России за первые три месяца 2020 года составила 48,3 тыс. рублей.
Известия 05:09
Политика
США решили тайно сократить численность своих войск в Германии
Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
Известия вчера в 16:50
Общество
За сутки в России подтверждено 8984 случая COVID-19 в 84 регионах
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 38,5% - без клинических проявлений.
Российская газета 03:35
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами»
Автоновости дня 04:07
Культура
Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди
В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди.
Piter.tv 07:24
Экономика
Сбербанк может купить долю в Ozon
Сбербанк близок к покупке до 30% в онлайн-ритейлере Ozon через допэмиссию акций компании, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 04 июня в 10:42
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
Армия и оружие
Forbes назвал самые секретные подлодки России
Журналисты престижного американского журнала Forbes назвали самыми секретными подводными лодками, которые создаются на российских предприятиях, «Хабаровск» и «Белгород».
Дни24 вчера в 12:07
Экономика
Самозанятым перечислили более 8,5 млрд рублей на оплату налогов
Федеральная налоговая служба (ФНС) начислила более 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым гражданам, заявил глава ведомства Даниил Егоров.
Газета.Ru 06:49