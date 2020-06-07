Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара может вернуться к показателям начала пандемии

Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.
Читать в источнике
Комментировать51
с чего всё началось

Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии

Специально для "Российской газеты" Иван Копейкин, руководитель направления аналитического контента "БКС Брокер", назвал главные факторы ослабления рубля и дал прогноз по его курсу: - Есть основания полагать, - отмечает эксперт, - что ближайшие недели российская валюта укрепляться не сможет.
Российская газетавчера в 23:00

Подробнее о событии

Курс доллара может вернуться к уровню до начала пандемии

RuNews24.ru05:29

«БКС Брокер»: курс рубля может вернуться на уровень начала пандемии

iReactor04:47

Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии

Российская газетавчера в 23:00

Аналитик «БКС Брокер» допустил укрепление доллара в ближайшие месяцы

Народные новости02:29

Эксперт Копейкин спрогнозировал курс рубля в условиях мирового кризиса

Экономика сегодня02:10

Эксперт рассказал, что ждёт российский рубль в ближайшие недели

Life.ru04:23

Эксперт сказал, как долго продлится укрепление рубля

Свободная Прессавчера в 12:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 06:36, Ашберн
Общество

Телеканал RT подал в суд на Навального

Государственный телеканал Russia Today подал иск к оппозиционерам Алексею Навальному, Любови Соболь и интернет-изданию Znak.com.
ЗакC.Ру 05:10
6
Общество

РБК: в Москве с 14 июня могут отменить пропуска

Цифровые пропуска, обязательные для поездок на транспорте в Москве, могут отменить с 14 июня, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 04:13
741
Шоу-бизнес

В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги

Газета.Ru вчера в 20:38
1,6K
Политика

МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске

Решение о принятии от других стран помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске должно принимать руководство России, сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
Коммерсантъ 02:55
689
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Пермском крае превысило две тысячи

Роспотребнадзор обнародовал данные по распространению коронавируса. В Пермском крае за сутки выявлено 49 случаев.
Business Class (Пермь) 05 июня в 03:53
8
Общество

Пашинян рассказал о критической ситуации с коронавирусом в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в стране крайне сложная ситуация с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 12:57
11
Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
1,1K
Политика

Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей

Президент Украины Владимир Зеленский обманул своих избирателей, считает бывший министр юстиции страны Елена Лукаш.
Газета.Ru 03:27
95
Шоу-бизнес

Айза Анохина подтвердила роман с Олегом Майами

35-летняя Айза Анохина не раз уверяла, что не испытывает никаких симпатий в сторону 29-летнего Олега Майами.
StarHit.ru вчера в 09:10
Общество

Найдены новые доказательства сокрытия Китаем данных о коронавирусе

В медиагруппе подчеркивают, что минимум 5 лабораторий Китая сошлись во мнении о существовании смертельно опасного COVID-19 еще тогда, когда КНР не проинформировала ВОЗ о том, что на китайской территории произошла вспышка якобы неизвестного заболевания.
ToDay News Ufa 02:29
24
Общество

В России зарегистрированы еще 8 984 случая COVID-19

В России за сутки выявлены 8 984 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
Интерфакс 03:37
142
Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
782
Происшествия

Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru 05 июня в 14:45
1,1K
Происшествия

Дознавательница из Уфы поделилась подробностями скандальной вечеринки

Ранее Верховный суд Башкирии оправдал двух бывших начальников отделов полиции Матвеева и Галиева по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе.
Вечерняя Москва 06:29
Общество

Директор Калининградского зоопарка возмутилась логикой снятия ограничений

Директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова попросила главу регионального Роспотребнадзора Елену Бабуру объяснить, почему власти решили не открывать парки и зоопарк.
Невские Новости 04:40
Происшествия

В Прикамье госпитализировали найденного в лесу ребенка

Пермь, 7 июня 2020, 10:50 — REGNUM В Прикамье десятилетний мальчик найден в лесу и госпитализирован, сообщает пресс-служба краевой администрации.
REGNUM 03:50
3
Политика

Глава МИД Германии назвал Китай будущей супердержавой

Глава МИД Германии добавил, что перенос запланированного на сентябрь саммита ЕС и Китая связан исключительно с пандемией.
Известия 04:35
4
Происшествия

Жители Васильевского острова в Петербурге остались без электричества

Около полудня жители Васильевского острова пожаловались в соцсетях на отключение электричества.
Интерфакс 06:00
11
Общество

Минобороны рассказало о новом порядке поступления в военные вузы

В Минобороны рассказали о порядке поступления в военные вузы в текущем году на фоне пандемии коронавируса.
Известия 04:53
1
Общество

Журналист Илья Азар вышел на свободу

Ведомости 06:30
67
Футбол

Форвард «Уотфорда» Грэй о брексите: «Это из-за расизма. Англия должна быть страной свободы»

Если вы увидите некоторые регионы, откуда приезжают эти люди, те страны, то поймете, что [ситуация там] намного хуже.
Sports.ru 04:47
Политика

Россия пообещала ответить Чехии на высылку дипломатов

Москва примет зеркальные и асимметричные решения в ответ на высылку Прагой двух сотрудников российского диппредставительства после обвинения в "доставке" в Чехию дипломатом из России яда рицина.
Газета.Ru 02:23
2
Здоровье

В России решили изменить правила медосвидетельствования для водителей

Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
Lenta.ru 05 июня в 16:10
1,1K
Общество

Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня

Эхо Москвы 05 июня в 12:03
120
Происшествия

На тушение нефтяной скважины в России отправили противотанковую пушку

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
Lenta.ru 05 июня в 13:46
147
Происшествия

Сына адвоката Скрыпника нашли связанным в подмосковной деревне

Пропавший несовершеннолетний сын адвоката Константина Скрыпника найден в Подмосковье.
Известия 05:58
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

ВОЗ считает, что правительствам следует поощрять население носить маски при распространении вируса в местах, где трудно обеспечить социальную дистанцию.
АТВмедиа 02:45
2,2K
Футбол

Шабанов знает, за счёт чего «Динамо» может обыграть «Александрию»

Защитник киевского «Динамо» Артём Шабанов дал комментарий перед воскресным матчем чемпионата Украины против «Александрии».
Евро-футбол.ру вчера в 15:00
Культура

Состоялась премьера сериала «Чики» с Ириной Горбачевой

Первые две серии из 8 доступны по подписке more.tv в видеосервисе Wink с 4 июня Режиссером проекта, а также сценаристом и автором идеи стал Эдуард Оганесян, а одним из продюсеров – Фёдор Бондарчук.
Деловое.ТВ 03:54
27
Шоу-бизнес

Плющенко, Рудковская и Гном-Гномыч показали танец в очках

Попробуйте танцы с очками, оказалось весьма непросто, — предложила подписчикам Рудковская в Instagram.
iReactor 06:10
3
Как работают Яндекс.Новости?
Главное