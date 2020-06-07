Финансы
Российская газетаКурс доллара может вернуться к показателям начала пандемии
Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.
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с чего всё началось
Специально для "Российской газеты" Иван Копейкин, руководитель направления аналитического контента "БКС Брокер", назвал главные факторы ослабления рубля и дал прогноз по его курсу: - Есть основания полагать, - отмечает эксперт, - что ближайшие недели российская валюта укрепляться не сможет.Российская газетавчера в 23:00
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Телеканал RT подал в суд на Навального
Государственный телеканал Russia Today подал иск к оппозиционерам Алексею Навальному, Любови Соболь и интернет-изданию Znak.com.
ЗакC.Ру 05:10
Общество
РБК: в Москве с 14 июня могут отменить пропуска
Цифровые пропуска, обязательные для поездок на транспорте в Москве, могут отменить с 14 июня, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 04:13
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В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги
Газета.Ru вчера в 20:38
Политика
МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске
Решение о принятии от других стран помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске должно принимать руководство России, сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
Коммерсантъ 02:55
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Число заболевших коронавирусом в Пермском крае превысило две тысячи
Роспотребнадзор обнародовал данные по распространению коронавируса. В Пермском крае за сутки выявлено 49 случаев.
Business Class (Пермь) 05 июня в 03:53
Общество
Пашинян рассказал о критической ситуации с коронавирусом в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в стране крайне сложная ситуация с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 12:57
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Политика
Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей
Президент Украины Владимир Зеленский обманул своих избирателей, считает бывший министр юстиции страны Елена Лукаш.
Газета.Ru 03:27
Шоу-бизнес
Айза Анохина подтвердила роман с Олегом Майами
35-летняя Айза Анохина не раз уверяла, что не испытывает никаких симпатий в сторону 29-летнего Олега Майами.
StarHit.ru вчера в 09:10
Общество
Найдены новые доказательства сокрытия Китаем данных о коронавирусе
В медиагруппе подчеркивают, что минимум 5 лабораторий Китая сошлись во мнении о существовании смертельно опасного COVID-19 еще тогда, когда КНР не проинформировала ВОЗ о том, что на китайской территории произошла вспышка якобы неизвестного заболевания.
ToDay News Ufa 02:29
Общество
В России зарегистрированы еще 8 984 случая COVID-19
В России за сутки выявлены 8 984 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
Интерфакс 03:37
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru 05 июня в 14:45
Происшествия
Дознавательница из Уфы поделилась подробностями скандальной вечеринки
Ранее Верховный суд Башкирии оправдал двух бывших начальников отделов полиции Матвеева и Галиева по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе.
Вечерняя Москва 06:29
Общество
Директор Калининградского зоопарка возмутилась логикой снятия ограничений
Директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова попросила главу регионального Роспотребнадзора Елену Бабуру объяснить, почему власти решили не открывать парки и зоопарк.
Невские Новости 04:40
Происшествия
В Прикамье госпитализировали найденного в лесу ребенка
Пермь, 7 июня 2020, 10:50 — REGNUM В Прикамье десятилетний мальчик найден в лесу и госпитализирован, сообщает пресс-служба краевой администрации.
REGNUM 03:50
Политика
Глава МИД Германии назвал Китай будущей супердержавой
Глава МИД Германии добавил, что перенос запланированного на сентябрь саммита ЕС и Китая связан исключительно с пандемией.
Известия 04:35
Происшествия
Жители Васильевского острова в Петербурге остались без электричества
Около полудня жители Васильевского острова пожаловались в соцсетях на отключение электричества.
Интерфакс 06:00
Общество
Минобороны рассказало о новом порядке поступления в военные вузы
В Минобороны рассказали о порядке поступления в военные вузы в текущем году на фоне пандемии коронавируса.
Известия 04:53
Общество
Журналист Илья Азар вышел на свободу
Ведомости 06:30
Футбол
Форвард «Уотфорда» Грэй о брексите: «Это из-за расизма. Англия должна быть страной свободы»
Если вы увидите некоторые регионы, откуда приезжают эти люди, те страны, то поймете, что [ситуация там] намного хуже.
Sports.ru 04:47
Политика
Россия пообещала ответить Чехии на высылку дипломатов
Москва примет зеркальные и асимметричные решения в ответ на высылку Прагой двух сотрудников российского диппредставительства после обвинения в "доставке" в Чехию дипломатом из России яда рицина.
Газета.Ru 02:23
Здоровье
В России решили изменить правила медосвидетельствования для водителей
Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
Lenta.ru 05 июня в 16:10
Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
Эхо Москвы 05 июня в 12:03
Происшествия
На тушение нефтяной скважины в России отправили противотанковую пушку
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
Lenta.ru 05 июня в 13:46
Происшествия
Сына адвоката Скрыпника нашли связанным в подмосковной деревне
Пропавший несовершеннолетний сын адвоката Константина Скрыпника найден в Подмосковье.
Известия 05:58
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
ВОЗ считает, что правительствам следует поощрять население носить маски при распространении вируса в местах, где трудно обеспечить социальную дистанцию.
АТВмедиа 02:45
Футбол
Шабанов знает, за счёт чего «Динамо» может обыграть «Александрию»
Защитник киевского «Динамо» Артём Шабанов дал комментарий перед воскресным матчем чемпионата Украины против «Александрии».
Евро-футбол.ру вчера в 15:00
Культура
Состоялась премьера сериала «Чики» с Ириной Горбачевой
Первые две серии из 8 доступны по подписке more.tv в видеосервисе Wink с 4 июня Режиссером проекта, а также сценаристом и автором идеи стал Эдуард Оганесян, а одним из продюсеров – Фёдор Бондарчук.
Деловое.ТВ 03:54
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Плющенко, Рудковская и Гном-Гномыч показали танец в очках
Попробуйте танцы с очками, оказалось весьма непросто, — предложила подписчикам Рудковская в Instagram.
iReactor 06:10