Финансы
Российская газетаКурс доллара может вернуться к показателям начала пандемии
Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.
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с чего всё началось
Специально для "Российской газеты" Иван Копейкин, руководитель направления аналитического контента "БКС Брокер", назвал главные факторы ослабления рубля и дал прогноз по его курсу: - Есть основания полагать, - отмечает эксперт, - что ближайшие недели российская валюта укрепляться не сможет.Российская газетавчера в 23:00
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Футбол
В ЦСКА может вернуться Вагнер Лав
Евро-футбол.ру 05 июня в 15:37
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Глава UFC отреагировал на отставку Конора МакГрегора
Президент UFC, Дана Уайт, ответил на вопрос о том, что он думает о заявлении Конора МакГрегора, который совершенно неожиданно сообщил о завершении профессиональной карьеры бойца.
FightTime.ru 02:51
Политика
Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал бредом слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о причастности России к беспорядкам в американских городах.
Газета.Ru 06:00
Общество
Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии.
Петербургский дневник 05 июня в 08:21
Политика
МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске
Решение о принятии от других стран помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске должно принимать руководство России, сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
Коммерсантъ 02:55
Общество
Найдены новые доказательства сокрытия Китаем данных о коронавирусе
В медиагруппе подчеркивают, что минимум 5 лабораторий Китая сошлись во мнении о существовании смертельно опасного COVID-19 еще тогда, когда КНР не проинформировала ВОЗ о том, что на китайской территории произошла вспышка якобы неизвестного заболевания.
ToDay News Ufa 02:29
Происшествия
Протесты в Лондоне: 23 полицейских получили ранения
Как отмечает суперинтендант полиции Джо Эдвардс, 23 офицера были ранены, выполняя свою работу и обеспечивая порядок во время протестов в течение последних дней.
Вести.Ru вчера в 22:12
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Общество
В Минпросвещения назвали сроки начала работы колледжей в России
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что в России «колледжи однозначно должны начать работу 1 сентября».
RT на русском 05:40
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
Общество
Пропуска в Москве могут отменить с середины июня
Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний-партнеров столичной мэрии.
Ведомости 05:44
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова стала блондинкой и набрала 6 кг
Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова опубликовала новую фотографию на официальной странице в социальной сети Instagram.
NewInform вчера в 12:21
Происшествия
Спецназовцы 7 раз выстрелили в екатеринбуржца при штурме
Kursk.com вчера в 09:08
Политика
Глава МИД Германии назвал Китай будущей супердержавой
Глава МИД Германии добавил, что перенос запланированного на сентябрь саммита ЕС и Китая связан исключительно с пандемией.
Известия 04:35
Религия
Православные верующие отмечают День Святой Троицы
Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:53
Армия и оружие
Украина готовит наступление на Донбасс и стягивает туда войска
Тяжелая техника движется в сторону фронта по железной дороге, это подтверждают опубликованные Спецмониторинговой миссией ОБСЕ (СММ) на Украине данные.
RuNews24.ru вчера в 05:22
Киберспорт
Nigma: «Сегодня проблемы с интернетом стоили нам игры»
5 июня Nigma получила техническое поражение на первой карте против Secret из-за проблем с интернетом у GH.
Cyber.sports.ru вчера в 08:22
Здоровье
57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае
За сутки выздоровели 53 человека и два пациента с коронавирусом скончались, в их числе заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко.
Kursk.com 05 июня в 02:26
Общество
В России зарегистрированы еще 8 984 случая COVID-19
В России за сутки выявлены 8 984 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
Интерфакс 03:37
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Здоровье
В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде
РЕН ТВ вчера в 10:41
Политика
Россия пообещала ответить Чехии на высылку дипломатов
Москва примет зеркальные и асимметричные решения в ответ на высылку Прагой двух сотрудников российского диппредставительства после обвинения в "доставке" в Чехию дипломатом из России яда рицина.
Газета.Ru 02:23
Общество
Число жертв коронавируса в мире приблизилось к отметке в 400 тысяч
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 09:00 по московскому времени воскресенья достигло 399 789 человек, увеличившись за сутки на 4 805, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Интерфакс 02:25
Политика
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу
Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
FreeNews-Volga 05 июня в 00:00
Здоровье
В Свердловской области заболели коронавирусом ещё 240 человек
На 7 июня в Свердловской области у 7419 человек подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 03:38
Происшествия
В Эстонии мужчина открыл огонь на автозаправке, есть жертвы
В Пярнуском уезде Эстонии мужчина открыл огонь на автозаправке, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу департамента полиции и погранохраны.
Газета.Ru 04:50
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Как сообщает Telegram-канал Baza, похищенного сына адвоката нашли в поле неподалеку от подмосковного Ногинска.
РБК 06:16
Политика
Белоруссия рассмотрит условия размещения российских военных объектов
Минск, 5 июня 2020, 10:32 — REGNUM Условия дальнейшего размещения российских военных объектов на территории Белоруссии проходят процедуру внутригосударственного согласования, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.
REGNUM 05 июня в 03:32
Спорт
У бегуньи Кастер Семени и её жены родилась дочка
Двукратная олимпийская чемпионка по бегу на дистанции 800 метров Кастер Семеня стала матерью.
Metaratings 06:18