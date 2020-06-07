Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара может вернуться к показателям начала пандемии

Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.
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с чего всё началось

Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии

Специально для "Российской газеты" Иван Копейкин, руководитель направления аналитического контента "БКС Брокер", назвал главные факторы ослабления рубля и дал прогноз по его курсу: - Есть основания полагать, - отмечает эксперт, - что ближайшие недели российская валюта укрепляться не сможет.
Российская газетавчера в 23:00

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Курс доллара может вернуться к уровню до начала пандемии

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Эксперт сказал, как долго продлится укрепление рубля

Свободная Прессавчера в 12:58
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Футбол

В ЦСКА может вернуться Вагнер Лав

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Единоборства

Глава UFC отреагировал на отставку Конора МакГрегора

Президент UFC, Дана Уайт, ответил на вопрос о том, что он думает о заявлении Конора МакГрегора, который совершенно неожиданно сообщил о завершении профессиональной карьеры бойца.
FightTime.ru 02:51
Политика

Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал бредом слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о причастности России к беспорядкам в американских городах.
Газета.Ru 06:00
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Общество

Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии.
Петербургский дневник 05 июня в 08:21
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Политика

МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске

Решение о принятии от других стран помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске должно принимать руководство России, сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
Коммерсантъ 02:55
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Общество

Найдены новые доказательства сокрытия Китаем данных о коронавирусе

В медиагруппе подчеркивают, что минимум 5 лабораторий Китая сошлись во мнении о существовании смертельно опасного COVID-19 еще тогда, когда КНР не проинформировала ВОЗ о том, что на китайской территории произошла вспышка якобы неизвестного заболевания.
ToDay News Ufa 02:29
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Происшествия

Протесты в Лондоне: 23 полицейских получили ранения

Как отмечает суперинтендант полиции Джо Эдвардс, 23 офицера были ранены, выполняя свою работу и обеспечивая порядок во время протестов в течение последних дней.
Вести.Ru вчера в 22:12
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Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
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Общество

В Минпросвещения назвали сроки начала работы колледжей в России

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что в России «колледжи однозначно должны начать работу 1 сентября».
RT на русском 05:40
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
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Общество

Пропуска в Москве могут отменить с середины июня

Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний-партнеров столичной мэрии.
Ведомости 05:44
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова стала блондинкой и набрала 6 кг

Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова опубликовала новую фотографию на официальной странице в социальной сети Instagram.
NewInform вчера в 12:21
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Происшествия

Спецназовцы 7 раз выстрелили в екатеринбуржца при штурме

Kursk.com вчера в 09:08
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Политика

Глава МИД Германии назвал Китай будущей супердержавой

Глава МИД Германии добавил, что перенос запланированного на сентябрь саммита ЕС и Китая связан исключительно с пандемией.
Известия 04:35
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Религия

Православные верующие отмечают День Святой Троицы

Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:53
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Армия и оружие

Украина готовит наступление на Донбасс и стягивает туда войска

Тяжелая техника движется в сторону фронта по железной дороге, это подтверждают опубликованные Спецмониторинговой миссией ОБСЕ (СММ) на Украине данные.
RuNews24.ru вчера в 05:22
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Киберспорт

Nigma: «Сегодня проблемы с интернетом стоили нам игры»

5 июня Nigma получила техническое поражение на первой карте против Secret из-за проблем с интернетом у GH.
Cyber.sports.ru вчера в 08:22
Здоровье

57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае

За сутки выздоровели 53 человека и два пациента с коронавирусом скончались, в их числе заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко.
Kursk.com 05 июня в 02:26
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Общество

В России зарегистрированы еще 8 984 случая COVID-19

В России за сутки выявлены 8 984 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
Интерфакс 03:37
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Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Здоровье

В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде

РЕН ТВ вчера в 10:41
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Политика

Россия пообещала ответить Чехии на высылку дипломатов

Москва примет зеркальные и асимметричные решения в ответ на высылку Прагой двух сотрудников российского диппредставительства после обвинения в "доставке" в Чехию дипломатом из России яда рицина.
Газета.Ru 02:23
Общество

Число жертв коронавируса в мире приблизилось к отметке в 400 тысяч

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 09:00 по московскому времени воскресенья достигло 399 789 человек, увеличившись за сутки на 4 805, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Интерфакс 02:25
Политика

Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу

Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
FreeNews-Volga 05 июня в 00:00
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Здоровье

В Свердловской области заболели коронавирусом ещё 240 человек

На 7 июня в Свердловской области у 7419 человек подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 03:38
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Происшествия

В Эстонии мужчина открыл огонь на автозаправке, есть жертвы

В Пярнуском уезде Эстонии мужчина открыл огонь на автозаправке, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу департамента полиции и погранохраны.
Газета.Ru 04:50
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Происшествия

В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева

Как сообщает Telegram-канал Baza, похищенного сына адвоката нашли в поле неподалеку от подмосковного Ногинска.
РБК 06:16
Политика

Белоруссия рассмотрит условия размещения российских военных объектов

Минск, 5 июня 2020, 10:32 — REGNUM Условия дальнейшего размещения российских военных объектов на территории Белоруссии проходят процедуру внутригосударственного согласования, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.
REGNUM 05 июня в 03:32
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Происшествия

Жители Васильевского острова в Петербурге остались без электричества

Интерфакс 06:00
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Спорт

У бегуньи Кастер Семени и её жены родилась дочка

Двукратная олимпийская чемпионка по бегу на дистанции 800 метров Кастер Семеня стала матерью.
Metaratings 06:18
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