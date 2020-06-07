Специально для "Российской газеты" Иван Копейкин, руководитель направления аналитического контента "БКС Брокер", назвал главные факторы ослабления рубля и дал прогноз по его курсу: - Есть основания полагать, - отмечает эксперт, - что ближайшие недели российская валюта укрепляться не сможет.

с чего всё началось

Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.

Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии

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