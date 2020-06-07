Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара может вернуться к показателям начала пандемии

Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.
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Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии

Специально для "Российской газеты" Иван Копейкин, руководитель направления аналитического контента "БКС Брокер", назвал главные факторы ослабления рубля и дал прогноз по его курсу: - Есть основания полагать, - отмечает эксперт, - что ближайшие недели российская валюта укрепляться не сможет.
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 07:19, Ашберн
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Политика

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Экономика

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Экономика

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Общество

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Происшествия

В Москве ограбили сыровара Сироту

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Общество

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Президент Бразилии Жаир Болсонару объяснил такое решение тем, что сводная статистика не отражает положение страны в настоящий момент.
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Политика

США предложили помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске

Телеканал 360° вчера в 14:12
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