Финансы
Российская газетаКурс доллара может вернуться к показателям начала пандемии
Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.
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с чего всё началось
Специально для "Российской газеты" Иван Копейкин, руководитель направления аналитического контента "БКС Брокер", назвал главные факторы ослабления рубля и дал прогноз по его курсу: - Есть основания полагать, - отмечает эксперт, - что ближайшие недели российская валюта укрепляться не сможет.Российская газетавчера в 23:00
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Общество
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
По данным издания, Скрипали получили от властей Великобритании материальную помощь и документы с новыми именами.
Lenta.ru 06:39
Авто
Новый Renault Logan снова появился на тестах
Ожидается, что новый Dacia Logan дебютирует вместе с соплатформенным хэтчбеком Sandero на Парижском автосалоне осенью 2020 года.
Автоновости дня 05 июня в 05:00
Происшествия
Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника
Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
Политика
МИД России отреагировал на высылку двух дипломатов из Чехии
МИД России назвал высылку Чехией двух дипломатов недружественным шагом, пообещав учесть действия Праги при формировании российской линии в отношении республики.
RT на русском 05 июня в 13:28
Шоу-бизнес
В Москве простились с Михаилом Кокшеновым
Церемония прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым завершилась в ритуальном зале митинского крематория в Москве, сообщил РИА Новости актер Алексей Панин.
РИА Новости 06:38
Политика
Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал бредом слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о причастности России к беспорядкам в американских городах.
Газета.Ru 06:00
Общество
В Минпросвещения назвали сроки начала работы колледжей в России
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что в России «колледжи однозначно должны начать работу 1 сентября».
RT на русском 05:40
Общество
У главы калининградского Минсельхоза выявили коронавирус
У министра сельского хозяйства Калининградской области Натальи Шевцовой выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 06:07
Шоу-бизнес
Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом
Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец вчера в 05:32
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Общество
Оценен риск заражения коронавирусом в самолете
Ранее эксперт по распространению инфекционных заболеваний Марк Жандро порекомендовал авиапассажирам всегда держать включенным кондиционер, чтобы защититься от заболевших попутчиков и уберечься от вирусов на борту.
Lenta.ru 06:26
Кино
Первый канал покажет сегодня концерт к 20-летию фильма «Брат 2»
Tricolor TV Magazine 05 июня в 05:25
Общество
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года
Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
Футбол
Кафу: «Александер-Арнольд может стать одним из лучших футболистов в мире»
Если Трент будет продолжает играть на таком уровне, он будет считаться одним из лучших футболистов в мире.
Евро-футбол.ру 02:45
Религия
Православные верующие отмечают День Святой Троицы
Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:53
Политика
«Гринпис» предложил Путину изменить план по восстановлению экономики
Российское отделение «Гринпис» предложило президенту России Владимиру Путину исключить из общенационального плана действий по восстановлению доходов населения и роста экономики положения, способствующие ухудшению экологической ситуации в стране.
Коммерсантъ вчера в 07:58
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Единоборства
Нуньес установила достижение, победив Спенсер на UFC 250
Бразильянка Аманда Нуньес установила уникальное достижение, победив в главном бою вечера на UFC 250 канадку Фелицию Спенсер.
МК-Спорт 06:45
Общество
RT подал в суд на Навального, Соболь и Znak.com
Телеканал Russia Today (RT) подал в суд на Алексея Навального, Любовь Соболь и редакцию издания Znak.com.
Коммерсантъ 06:41
Экономика
Самозанятым перечислили более 8,5 млрд рублей на оплату налогов
Федеральная налоговая служба (ФНС) начислила более 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым гражданам, заявил глава ведомства Даниил Егоров.
Газета.Ru 06:49
Общество
Пропуска в Москве могут отменить с середины июня
Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии.
Ведомости 05:44
Происшествия
В Москве ограбили сыровара Сироту
В Москве был ограблен 32-летний фермер из Красногорского района Московской области, известный сыровар Олег Сирота.
Московский Комсомолец 04:23
Единоборства
Макгрегор заявил о завершении карьеры
Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Общество
Падчерица Ивана Урганта Эрика стала участницей протестов в Нью-Йорке
Бойфренд падчерицы Урганта держит в руках плакат с надписью, выражающей в нецензурной форме протест против американской государственной системы с упоминанием интимной связи афроамериканцев с дочерьми «белых».
Дни24 05:09
Происшествия
Жители Васильевского острова в Петербурге остались без электричества
Около полудня жители Васильевского острова пожаловались в соцсетях на отключение электричества.
Интерфакс 06:00
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru вчера в 02:52
Шоу-бизнес
В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги
Газета.Ru вчера в 20:38
Происшествия
Дознавательница из Уфы поделилась подробностями скандальной вечеринки
Ранее Верховный суд Башкирии оправдал двух бывших начальников отделов полиции Матвеева и Галиева по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе.
Вечерняя Москва 06:29
Общество
Минздрав Бразилии скрыл часть статистики по коронавирусу
Президент Бразилии Жаир Болсонару объяснил такое решение тем, что сводная статистика не отражает положение страны в настоящий момент.
Ведомости 04:56
Политика
США предложили помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске
Телеканал 360° вчера в 14:12