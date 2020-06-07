Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара может вернуться к показателям начала пандемии

Специально для "Российской газеты" Иван Копейкин, руководитель направления аналитического контента "БКС Брокер", назвал главные факторы ослабления рубля и дал прогноз по его курсу: - Есть основания полагать, - отмечает эксперт, - что ближайшие недели российская валюта укрепляться не сможет.
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Аналитик «БКС Брокер» допустил укрепление доллара в ближайшие месяцы

Народные новости02:29

Эксперт Копейкин спрогнозировал курс рубля в условиях мирового кризиса

Экономика сегодня02:10

Свободный полет: экономисты ждут резкого скачка доллара

Sputnik Таджикистан01:17

Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии

Российская газетавчера в 23:00

Эксперт сказал, как долго продлится укрепление рубля

Свободная Прессавчера в 12:58
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Религия

Троица: что зашифровано на знаменитой иконе Рублева

Российская газета вчера в 20:20
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Космос

ЕКА продвигается вперед с недорогим многоразовым ракетным двигателем

На заседании совета Space19+ в Севилье, Испания, в ноябре прошлого года, ЕКА получила полное финансирование для доведения конструкции двигателя Prometheus до технической зрелости, подходящей для промышленности.
AstroNews.ru вчера в 06:42
Общество

Канделаки объяснила низкую смертность от коронавируса в Москве

Москва была полностью мобилизованной, когда на столичные больницы пришелся пик нагрузки из-за эпидемии коронавируса, поэтому смертность оказалась "лучше", чем в странах Европы, заявила телеведущая Тина Канделаки в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 22:21
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Общество

В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину

Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 июня

Всего с начала пандемии в столице умерли 2864 человека. Число заражений выросло до 193 061.
РБК 02:20
Единоборства

Чемпионка UFC Нуньес установила уникальное достижение

Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях бразильянка Аманда Нуньес установила уникальное достижение.
Газета.Ru 02:38
Политика

Помпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске

«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он.
REGNUM вчера в 14:04
1,2K
Общество

МЧС установит для пляжей единые требования безопасности

Для российских пляжей планируется установить единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих.
Известия 01:11
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Политика

Глава МИД Германии назвал отношения с США сложными

Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал отношения с США сложными, комментируя распространенную рядом СМИ информацию, что Вашингтон намерен вывести часть своих военных из Германии.
Российская газета вчера в 21:25
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Общество

Генпрокуратура назвала причину разлива топлива в Норильске

Национальная служба новостей 05 июня в 10:25
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Общество

В Москве умерли еще 55 пациентов с коронавирусом

"В Москве за сутки скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
ТАСС 02:15
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Политика

МИД России: за высылкой дипломатов из Чехии последуют зеркальные меры

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва примет зеркальные меры в отношении Чехии, которая выслала двух российских дипломатов.
RT на русском вчера в 15:45
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Армия и оружие

Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео

Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео.
Вечерний курьер вчера в 05:01
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Шоу-бизнес

Адвокат объяснил раздел наследства Кокшенова

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что дочь умершего от последствий инсульта актёра Михаила Кокшенова Алевтина может претендовать на долю его имущества.
News.ru 05 июня в 20:34
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Общество

В Татарстане разрешили находиться в общественных местах без маски

Седьмой абзац пункта 8 постановление № 374 запрещал находиться без масок в местах розничной торговли и оказания услуг, в транспорте и общественных местах.
Татар-информ вчера в 09:40
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
1,1K
Общество

В Туве вводят карантин из-за коронавируса

Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 8 июня вводит в республике двухнедельный карантин.
Газета.Ru 00:56
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Здоровье

В Алма-Атинской области снова введут карантин

Алма-Ата, Казахстан, 7 июня 2020, 08:17 — REGNUM Главный государственный санитарный врач Алма-Атинской области Казахстана Кайрат Баймухамбетов планирует усилить карантинный режим, передает телеканал «Жетысу».
REGNUM 01:17
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Общество

Собянин рассказал о росте пассажиропотока на московском транспорте

Пассажиропоток на общественном транспорте в Москве составляет 5 миллионов человек, несмотря на открытие торговых центров, городу удается сохранить положительную динамику по COVID-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 01:37
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Происшествия

В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост

Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
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Политика

Трамп удивился небольшому числу протестующих в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп удивился небольшому числу протестующих в Вашингтоне. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru вчера в 22:49
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Единоборства

Макгрегор заявил о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Политика

Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Известия вчера в 17:24
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Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Религия

В РПЦ перед Троицей напомнили о новых правилах посещения церквей

Священник, председатель информационной комиссии Московской городской епархии Александр Волков напомнил о новых правилах посещения церквей перед праздником Святой Троицы.
РБК 02:24
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Происшествия

В Подмосковье загорелся склад в киногородке

В подмосковном поселке Горки Ленинские произошел пожар на складе.
РБК вчера в 23:14
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Политика

Путин поручил создать национальную базу генетических данных

Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации.
Коммерсантъ вчера в 03:29
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Экономика

Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам

Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам.
Lenta.ru вчера в 04:59
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Армия и оружие

Танк «Армата» начали готовить на экспорт

Началось формирование экспортного облика танка нового поколения Т-14 "Армата".
Российская газета 05 июня в 02:54
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Здоровье

Диетолог рассказала о самом опасном супе

Известия 05 июня в 01:04
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