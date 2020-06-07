Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара может вернуться к показателям начала пандемии

Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.
Читать в источнике
Комментировать103
с чего всё началось

Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии

Специально для "Российской газеты" Иван Копейкин, руководитель направления аналитического контента "БКС Брокер", назвал главные факторы ослабления рубля и дал прогноз по его курсу: - Есть основания полагать, - отмечает эксперт, - что ближайшие недели российская валюта укрепляться не сможет.
Российская газетавчера в 23:00

Подробнее о событии

Курс доллара может вернуться к уровню до начала пандемии

RuNews24.ru05:29

Эксперт предсказал, когда начнется новая волна ослабления рубля

Свободная Пресса11:20

Эксперт спрогнозировал курс рубля на ближайшее время

АБН07:29

Эксперты рассказали, что ждет рубль во второй половине года

Piter.tv11:07

Эксперт рассказал, что ждёт российский рубль в ближайшие недели

Life.ru04:23

Аналитик «БКС Брокер» допустил укрепление доллара в ближайшие месяцы

Народные новости02:29

Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии

Российская газетавчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 11:56, Ашберн
Происшествия

Уфимская дознавательница раскрыла детали «пьяной вечеринки»

Уфимская дознавательница рассказала о подробностях вечеринки, которая стала причиной судебного процесса об изнасиловании.
Газета.Ru 11:02
83
Политика

80% американцев считают, что ситуация в США выходит из-под контроля

По меньшей мере 80% жителей США заявили, что ситуация в стране выходит из-под контроля.
РЕН ТВ 11:21
2
Политика

Трамп заявил о выводе сил нацгвардии из Вашингтона

Президент США Дональд Трамп поручил национальной гвардии начать вывод войск из Вашингтона. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Ведомости 10:23
3
Общество

Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
886
Политика

Путин передал Ростуризм в прямое подчинение правительству

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) перешло из ведения Минэкономразвития в прямое подчинение правительству России, следует из указа президента.
News.ru 05 июня в 16:07
104
Авто

Назвали дату продаж нового Haval H6

Как стало известно, новое поколение кроссовера Haval H6 дебютирует на китайском рынке в июле, а продажи новинки стартуют уже в августе.
Тарантас Ньюс вчера в 23:57
1
Общество

Названы регионы с самыми высокими зарплатами за I квартал 2020 года

Средняя зарплата по всем регионам России за первые три месяца 2020 года составила 48,3 тыс. рублей.
Известия 05:09
765
Общество

Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

Источник в одной из крупных авиакомпаний сообщил РБК, что Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
Российская газета 09:25
420
Шоу-бизнес

Панина со скандалом выгнали с похорон Михаила Кокшенова

Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Друзья актера Михаила Кокшенова настоятельно попросили Алексея Панина покинуть зал на Митинском кладбище, где родные и близкие прощались с Кокшеновым.
REGNUM 09:26
5
Гаджеты

Цены на iPhone SE 2020 года снизились почти на 20%

Магазины сокращают свои расходы за счет таможни: предлагаемые небольшими ритейлерами устройства не растаможены при ввозе в РФ, при этом пользователи не почувствуют разницы: на смартфоны распространяется стандартная гарантия сроком в 1 год с момента активации.
Деловое.ТВ 07:52
12
Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
13
Общество

МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе

Интерфакс 07:34
96
Политика

В Германии раскритиковали аргументы США против «Северного потока-2»

В Германии раскритиковали аргументы США против «Северного потока-2», заявив, что те выглядят надуманными и имеют мало общего с реальностью.
Lenta.ru 05 июня в 10:44
1
Политика

В Росгвардии назвали преклонение колен коллегами из США унижением

РИА Новости 08:38
299
Здоровье

Украина заняла второе место в Европе по темпам распространения рака

Украина заняла второе место по онкологическим заболеваниям в Европе, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава страны.
Экономика сегодня 11:40
Происшествия

На Бали британец просидел шесть дней в колодце

На Бали 29-летний британец Роберт Джейкоб Мэттью просидел шесть дней в колодце, куда его загнала собака, пишет издание Indonesia Expat.
Газета.Ru 10:01
Политика

Глава МИД Украины заявил о желании «оживить» нормандский формат

«Вместе с партнёрами Украина стремится оживить нормандский формат и достичь мира, но пока не видит взаимных конструктивных действий с российской стороны», — заявил Кулеба.
RT на русском 10:52
Общество

Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 05 июня в 14:30
2,5K
Футбол

В ЦСКА может вернуться Вагнер Лав

Евро-футбол.ру 05 июня в 15:37
5
Здоровье

Первый этап снятия ограничений ввели в Алтайском крае

В новой редакции указа главы региона предусмотрена отмена обязательной самоизоляции для граждан, прибывающих в Алтайский край из других регионов.
Катунь 24 08:40
20
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
1,7K
Культура

Галустян в золотом боди снялся в новом клипе

Известный юморист Михаил Галустян представил видеоклип на песню "Золото", где прошелся по подиуму в золотом боди.
Народные новости вчера в 10:34
83
Общество

Минздрав Бразилии скрыл часть статистики по коронавирусу

Президент Бразилии Жаир Болсонару объяснил такое решение тем, что сводная статистика не отражает положение страны в настоящий момент.
Ведомости 04:56
46
Происшествия

В Приморье начали проверку из-за загоравшего на Вечном огне мужчины

RT на русском 11:15
11
Футбол

Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером, сообщает Forbes.
Спорт-Экспресс 05 июня в 05:33
Футбол

«Локомотив» и «Динамо» 7 июня проведут товарищеский матч

RT на русском 09:11
Происшествия

В Петербурге восстановили энергоснабжение после аварии на подстанции

Специалисты "Ленэнерго" восстановили электроснабжение 75 домов в Василеостровском районе Петербурга, обесточенных после возгорания трансформатора на подстанции, сообщает районная администрация.
РИА Новости 08:08
32
Здоровье

Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости вчера в 08:34
670
Единоборства

Макгрегор объяснил решение завершить карьеру

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объяснил, почему принял решение завершить карьеру.
Газета.Ru 08:22
Политика

Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском вчера в 09:59
1K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное