Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара может вернуться к показателям начала пандемии

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На фоне выхода с карантина в России начнет активно расти импорт, увеличивая спрос на валюту.
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Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии

Российская газетавчера в 23:00

Эксперт сказал, как долго продлится укрепление рубля

Свободная Прессавчера в 12:58
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 01:11, Ашберн
Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

ТАСС вчера в 17:00
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Шоу-бизнес

В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину

Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
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Наука

На Земле найдено место с самым чистым воздухом

На Земле обнаружено место с самым чистым воздухом. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:29
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Общество

20 км береговой линии реки Амбарная очищено

В запасе находится более 12 тонн. Также свыше 20 километров береговой линии реки Амбарная уже обработали, с учетом всех карманов и ручейков.
НИА-Красноярск 01:05
Общество

В Петербурге возобновляют работу магазины одежды и автосалоны

Большой бизнес 05 июня в 16:32
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Политика

Захарова предупредила об ответных мерах на высылку дипломатов из Чехии

За высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют ответные меры.
Известия вчера в 17:36
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Общество

Парад Победы в Перми могут провести 3 сентября

Новости Перми 05 июня в 02:05
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Здоровье

Назван срок поступления в больницы препарата от коронавируса

Препарат для лечения осложнений от коронавирусной инфекции биотехнологической компании Biocad может поступить в больницы России через три недели.
ИА Красная Весна вчера в 17:03
Политика

Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском вчера в 09:59
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Единоборства

Гарбрандт нокаутировал Асcунсао на UFC 250

Американец Коди Гарбрандт в соглавном бою вечера на UFC 250 в Лас-Вегасе (США) нокаутировал бразильца Рафаэля Ассунсао.
Спорт-Экспресс вчера в 23:52
Происшествия

В Петербурге выстрелившего в студента мужчину отправили в СИЗО

REGNUM вчера в 11:08
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Происшествия

Три полицейских машины устроили погоню за мотоциклистом в Чите

Погоня проходила около 23.00 по улице Ленина. Затем участники уехали вниз по улице 9 Января.
Чита.Ру 05 июня в 10:15
Здоровье

Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости вчера в 08:34
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Общество

Стали известны новые доказательства сокрытия Китаем фактов о COVID-19

В начале эпидемии коронавируса Китай умышленно скрывал ряд фактов о нем. Об этом говорится в результатах расследования независимой медиагруппы Caixin.
Вечерняя Москва 00:38
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Политика

Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей

Кадровая политика новой власти основывается на том, чтобы «выбирать из плохого худшее», заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью каналу «112 Украина».
РБК вчера в 23:29
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Здоровье

На Сахалине больницу закрыли на карантин из-за коронавируса

Больницу на юге Сахалина закрыли на карантин из-за заболевших сотрудников и пациента, сообщил в воскресенье губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости 01:04
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Футбол

Футболисты «Шахтера» обыграли «Десну» в матче чемпионата Украины

РИА Новости вчера в 11:57
Фигурное катание

Туктамышева в Instagram исполнила горячий танец

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram-аккаунте поделилась с подписчиками своим зажигательным танцем .
РИА Новости вчера в 13:55
Общество

В России установят единые требования безопасности для пляжей

Единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих планируется установить для российских пляжей, при этом их владельцев избавят от получения разрешений на работу пляжей, достаточно будет декларации.
ТАСС 00:01
Политика

Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах

В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних.
Газета.Ru 05 июня в 13:16
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Происшествия

В Красноярском крае из-за дождей обрушился мост

В Красноярском крае из-за непрерывного дождя частично обрушился автомобильный мост через реку Малый Кой.
Газета.Ru вчера в 23:59
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Политика

Трамп заявил об уменьшении количества протестующих в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп оценил в воскресенье, 7 марта, в своем Twitter количество протестующих в Вашингтоне.
Известия 00:46
2
Здоровье

Диетолог рассказала о самом опасном супе

Самым опасным супом для людей, страдающих сердечными заболеваниями, ожирением и гипертонией, является солянка.
Известия 05 июня в 01:04
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Культура

В российский мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата

Мультипликационный сериал «Царевны» обзаведется новыми героями — мулатом Васко и азиатом Ван Ли.
iReactor вчера в 06:32
140
Хоккей

Роднина отреагировала на заявление Панарина о России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru вчера в 02:52
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Экономика

Названы главные проблемы российских лесов

В Счетной палате назвали главные проблемы российских лесов.
Lenta.ru 04 июня в 08:29
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Здоровье

В Японии предупредили о второй волне коронавируса

По словам Сато, согласно официальным результатам тестирования, 99% населения планеты не переболело COVID-19.
МонаВиста вчера в 04:30
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Общество

Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений в Москве

График снятия карантинных мер появится 8 июня. Большая же часть ограничений в Москве перестанет действовать до начала июля, отметил Собянин.
РБК вчера в 21:58
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Кино

Дублер «Джона Уика» рассказал о работе с Киану Ривзом

Фрай отметил, что Ривз очень критически относится к себе и всегда стремится к максимально возможному результату во время съемок насыщенных сложными трюками сцен.
Kinonews.ru вчера в 05:24
Политика

В сенат США внесен законопроект о санкциях против «Северного потока-2»

В сенат США внесен законопроект о санкциях против "Северного потока-2", сообщил один из соавторов законопроекта сенатор-республиканец Джон Барассо в Twitter.
Finam.Ru 04 июня в 13:59
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