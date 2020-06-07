Коронавирус
Российская газетаКурс доллара может вернуться к показателям начала пандемии
На фоне выхода с карантина в России начнет активно расти импорт, увеличивая спрос на валюту.
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Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
ТАСС вчера в 17:00
Шоу-бизнес
В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину
Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
Наука
На Земле найдено место с самым чистым воздухом
На Земле обнаружено место с самым чистым воздухом. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:29
Общество
20 км береговой линии реки Амбарная очищено
В запасе находится более 12 тонн. Также свыше 20 километров береговой линии реки Амбарная уже обработали, с учетом всех карманов и ручейков.
НИА-Красноярск 01:05
Общество
В Петербурге возобновляют работу магазины одежды и автосалоны
Большой бизнес 05 июня в 16:32
Политика
Захарова предупредила об ответных мерах на высылку дипломатов из Чехии
За высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют ответные меры.
Известия вчера в 17:36
Общество
Парад Победы в Перми могут провести 3 сентября
Новости Перми 05 июня в 02:05
Здоровье
Назван срок поступления в больницы препарата от коронавируса
Препарат для лечения осложнений от коронавирусной инфекции биотехнологической компании Biocad может поступить в больницы России через три недели.
ИА Красная Весна вчера в 17:03
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском вчера в 09:59
Единоборства
Гарбрандт нокаутировал Асcунсао на UFC 250
Американец Коди Гарбрандт в соглавном бою вечера на UFC 250 в Лас-Вегасе (США) нокаутировал бразильца Рафаэля Ассунсао.
Спорт-Экспресс вчера в 23:52
Происшествия
В Петербурге выстрелившего в студента мужчину отправили в СИЗО
REGNUM вчера в 11:08
Происшествия
Три полицейских машины устроили погоню за мотоциклистом в Чите
Погоня проходила около 23.00 по улице Ленина. Затем участники уехали вниз по улице 9 Января.
Чита.Ру 05 июня в 10:15
Здоровье
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости вчера в 08:34
Общество
Стали известны новые доказательства сокрытия Китаем фактов о COVID-19
В начале эпидемии коронавируса Китай умышленно скрывал ряд фактов о нем. Об этом говорится в результатах расследования независимой медиагруппы Caixin.
Вечерняя Москва 00:38
Политика
Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей
Кадровая политика новой власти основывается на том, чтобы «выбирать из плохого худшее», заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью каналу «112 Украина».
РБК вчера в 23:29
Здоровье
На Сахалине больницу закрыли на карантин из-за коронавируса
Больницу на юге Сахалина закрыли на карантин из-за заболевших сотрудников и пациента, сообщил в воскресенье губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости 01:04
Футбол
Футболисты «Шахтера» обыграли «Десну» в матче чемпионата Украины
РИА Новости вчера в 11:57
Фигурное катание
Туктамышева в Instagram исполнила горячий танец
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram-аккаунте поделилась с подписчиками своим зажигательным танцем .
РИА Новости вчера в 13:55
Общество
В России установят единые требования безопасности для пляжей
Единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих планируется установить для российских пляжей, при этом их владельцев избавят от получения разрешений на работу пляжей, достаточно будет декларации.
ТАСС 00:01
Политика
Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах
В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних.
Газета.Ru 05 июня в 13:16
Происшествия
В Красноярском крае из-за дождей обрушился мост
В Красноярском крае из-за непрерывного дождя частично обрушился автомобильный мост через реку Малый Кой.
Газета.Ru вчера в 23:59
Политика
Трамп заявил об уменьшении количества протестующих в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп оценил в воскресенье, 7 марта, в своем Twitter количество протестующих в Вашингтоне.
Известия 00:46
Здоровье
Диетолог рассказала о самом опасном супе
Самым опасным супом для людей, страдающих сердечными заболеваниями, ожирением и гипертонией, является солянка.
Известия 05 июня в 01:04
Культура
В российский мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата
Мультипликационный сериал «Царевны» обзаведется новыми героями — мулатом Васко и азиатом Ван Ли.
iReactor вчера в 06:32
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru вчера в 02:52
Экономика
Названы главные проблемы российских лесов
В Счетной палате назвали главные проблемы российских лесов.
Lenta.ru 04 июня в 08:29
Здоровье
В Японии предупредили о второй волне коронавируса
По словам Сато, согласно официальным результатам тестирования, 99% населения планеты не переболело COVID-19.
МонаВиста вчера в 04:30
Общество
Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений в Москве
График снятия карантинных мер появится 8 июня. Большая же часть ограничений в Москве перестанет действовать до начала июля, отметил Собянин.
РБК вчера в 21:58
Кино
Дублер «Джона Уика» рассказал о работе с Киану Ривзом
Фрай отметил, что Ривз очень критически относится к себе и всегда стремится к максимально возможному результату во время съемок насыщенных сложными трюками сцен.
Kinonews.ru вчера в 05:24
Политика
В сенат США внесен законопроект о санкциях против «Северного потока-2»
В сенат США внесен законопроект о санкциях против "Северного потока-2", сообщил один из соавторов законопроекта сенатор-республиканец Джон Барассо в Twitter.
Finam.Ru 04 июня в 13:59