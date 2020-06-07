Коронавирус
Российская газетаКурс доллара может вернуться к показателям начала пандемии
На фоне выхода с карантина в России начнет активно расти импорт, увеличивая спрос на валюту.
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Политика
Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей
Кадровая политика новой власти основывается на том, чтобы «выбирать из плохого худшее», заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью каналу «112 Украина».
РБК 23:29
Шоу-бизнес
В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги
В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru 20:38
Музыка
Максим Фадеев представил нового артиста
Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил нового артиста – певицу MÁYRUN (Марианна Кочурова).
РИА Новости вчера в 15:58
Гаджеты
Рынок флагманских аппаратов Apple падает
По причине резких снижений доходов среднего класса сегмент флагманских аппаратов стремительно падает.
IT-World 11:13
Политика
Помпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске
«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он.
REGNUM 14:04
Политика
КПРФ решила голосовать против поправок в Конституцию
Сам порядок голосования по поправкам в конституцию дает возможность массовых нарушений, - считает Сопредседатель общественного движения "Голос" Григорий Мельконьянц.
Эхо Москвы 04 июня в 15:03
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости 11:23
Политика
Пушков резко ответил на заявление Макфола о беспорядках в США
Российский сенатор Алексей Пушков поспорил с заявлением бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о беспорядках в США.
Известия 17:01
Происшествия
В Хабаровске погибли мужчина и ребенок из-за врезавшегося в них авто
Российская газета 23:17
Культура
Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди
Юморист Михаил Галустян прошелся по подиуму в золотом боди в своем новом клипе на песню «Золото».
Вечерняя Москва 08:49
Армия и оружие
Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео
Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео.
Вечерний курьер 05:01
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru вчера в 05:05
Политика
Кремль ответил на требования отстранить Потанина после ЧП в Норильске
Якубовский попросил СК временно отстранить «ответственных за действия или бездействие» на объекте, в том числе Потанина, для проведения объективного расследования аварии.
РБК вчера в 06:05
Происшествия
В Норильске ПДК вредных веществ в воде превышена в 200 раз
Предельно допустимая концентрация вредных веществ в пробах воды, взятых из загрязненных топливом водоемов в Норильске, превышена в 200 раз.
BFM.ru 05:33
Наука
Два новых исследования пролили свет на тайну возникновения РНК и ДНК
Популярная механика вчера в 05:28
Общество
Китай стал территорией с низким уровнем опасности по коронавирусу
Пекин, 7 июня 2020, 05:56 — REGNUM Весь Китай стал территорией с низким уровнем эпидемиологической опасности по коронавирусу после того, как 7 мая уровень опасности упал в северо-восточной провинции Цзилинь.
REGNUM 22:56
Наука
Определено, как коронавирус проникает в мозг человека
Немецкие молекулярные биологи пояснили, что новая коронавирусная инфекция попадает в человеческий мозг через обонятельные рецепторы носа, проникая через них внутрь центральной нервной системы.
Live24 вчера в 16:16
Футбол
В ЦСКА может вернуться Вагнер Лав
Евро-футбол.ру вчера в 15:37
Кино
Скончался актёр Михаил Кокшенов
Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM вчера в 06:37
Хоккей
«Не сомневаюсь, что Вова мог бы стать в НХЛ суперзвездой». Истории Игоря Ларионова о Владимире Крутове
6 июня 2012 года не стало Владимира Крутова.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Наташа Королева продемонстрировала маску за 350 тыс. рублей
Со стоимостью автомобиля сравнили дизайнерскую маску, в которой появилась в Сети Наташа Королева.
ИнфоСМИ 11:58
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад в киногородке
В подмосковном поселке Горки Ленинские произошел пожар на складе.
РБК 23:14
Общество
Кабмин утвердил порядок возврата билетов на отложенные мероприятия
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возмещении компенсаций за купленные билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия из-за режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации или обмене их на ваучеры.
РБК 13:56
Игры
Анонсировано дополнение Fallen God для SpellForce III — оно про троллей
Среди особенностей дополнения стоит отметить появление фракции троллей и континента Ургат, а также свежую сюжетную кампанию на 15 часов, финал которой зависит от решений игрока.
Игромания.ру 04:51
Общество
Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией
Переболевшие коронавирусной инфекцией люди все равно должны соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить других, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 20:48
Культура
В российский мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата
Мультипликационный сериал «Царевны» обзаведется новыми героями — мулатом Васко и азиатом Ван Ли.
iReactor 06:32