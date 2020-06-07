На фоне выхода с карантина в России начнет активно расти импорт, увеличивая спрос на валюту.

Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии

Политика Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей Кадровая политика новой власти основывается на том, чтобы «выбирать из плохого худшее», заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью каналу «112 Украина». 21

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Общество Китай стал территорией с низким уровнем опасности по коронавирусу Пекин, 7 июня 2020, 05:56 — REGNUM Весь Китай стал территорией с низким уровнем эпидемиологической опасности по коронавирусу после того, как 7 мая уровень опасности упал в северо-восточной провинции Цзилинь.

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