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Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара может вернуться к показателям начала пандемии

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На фоне выхода с карантина в России начнет активно расти импорт, увеличивая спрос на валюту.
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Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии

Российская газета23:00

Эксперт сказал, как долго продлится укрепление рубля

Свободная Пресса12:58

Доллар снова по сорок? Почему рубль может продолжить укрепляться

Forbes03:30
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Политика

Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей

Кадровая политика новой власти основывается на том, чтобы «выбирать из плохого худшее», заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью каналу «112 Украина».
РБК 23:29
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Шоу-бизнес

В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги

В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru 20:38
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Музыка

Максим Фадеев представил нового артиста

Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил нового артиста – певицу MÁYRUN (Марианна Кочурова).
РИА Новости вчера в 15:58
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Гаджеты

Рынок флагманских аппаратов Apple падает

По причине резких снижений доходов среднего класса сегмент флагманских аппаратов стремительно падает.
IT-World 11:13
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Политика

Помпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске

«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он.
REGNUM 14:04
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Политика

КПРФ решила голосовать против поправок в Конституцию

Сам порядок голосования по поправкам в конституцию дает возможность массовых нарушений, - считает Сопредседатель общественного движения "Голос" Григорий Мельконьянц.
Эхо Москвы 04 июня в 15:03
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Политика

Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости 11:23
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Политика

Пушков резко ответил на заявление Макфола о беспорядках в США

Российский сенатор Алексей Пушков поспорил с заявлением бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о беспорядках в США.
Известия 17:01
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Происшествия

В Хабаровске погибли мужчина и ребенок из-за врезавшегося в них авто

Российская газета 23:17
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Культура

Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди

Юморист Михаил Галустян прошелся по подиуму в золотом боди в своем новом клипе на песню «Золото».
Вечерняя Москва 08:49
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Армия и оружие

Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео

Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео.
Вечерний курьер 05:01
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
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Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

ТАСС 17:00
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
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Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
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Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru вчера в 05:05
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Политика

Кремль ответил на требования отстранить Потанина после ЧП в Норильске

Якубовский попросил СК временно отстранить «ответственных за действия или бездействие» на объекте, в том числе Потанина, для проведения объективного расследования аварии.
РБК вчера в 06:05
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Происшествия

В Норильске ПДК вредных веществ в воде превышена в 200 раз

Предельно допустимая концентрация вредных веществ в пробах воды, взятых из загрязненных топливом водоемов в Норильске, превышена в 200 раз.
BFM.ru 05:33
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Наука

Два новых исследования пролили свет на тайну возникновения РНК и ДНК

Популярная механика вчера в 05:28
Общество

Китай стал территорией с низким уровнем опасности по коронавирусу

Пекин, 7 июня 2020, 05:56 — REGNUM Весь Китай стал территорией с низким уровнем эпидемиологической опасности по коронавирусу после того, как 7 мая уровень опасности упал в северо-восточной провинции Цзилинь.
REGNUM 22:56
Наука

Определено, как коронавирус проникает в мозг человека

Немецкие молекулярные биологи пояснили, что новая коронавирусная инфекция попадает в человеческий мозг через обонятельные рецепторы носа, проникая через них внутрь центральной нервной системы.
Live24 вчера в 16:16
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Футбол

В ЦСКА может вернуться Вагнер Лав

Евро-футбол.ру вчера в 15:37
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Кино

Скончался актёр Михаил Кокшенов

Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM вчера в 06:37
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Хоккей

«Не сомневаюсь, что Вова мог бы стать в НХЛ суперзвездой». Истории Игоря Ларионова о Владимире Крутове

6 июня 2012 года не стало Владимира Крутова.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Наташа Королева продемонстрировала маску за 350 тыс. рублей

Со стоимостью автомобиля сравнили дизайнерскую маску, в которой появилась в Сети Наташа Королева.
ИнфоСМИ 11:58
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Происшествия

В Подмосковье загорелся склад в киногородке

В подмосковном поселке Горки Ленинские произошел пожар на складе.
РБК 23:14
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Общество

Кабмин утвердил порядок возврата билетов на отложенные мероприятия

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возмещении компенсаций за купленные билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия из-за режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации или обмене их на ваучеры.
РБК 13:56
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Анонсировано дополнение Fallen God для SpellForce III — оно про троллей

Среди особенностей дополнения стоит отметить появление фракции троллей и континента Ургат, а также свежую сюжетную кампанию на 15 часов, финал которой зависит от решений игрока.
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Общество

Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией

Переболевшие коронавирусной инфекцией люди все равно должны соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить других, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме.
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Культура

В российский мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата

Мультипликационный сериал «Царевны» обзаведется новыми героями — мулатом Васко и азиатом Ван Ли.
iReactor 06:32
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