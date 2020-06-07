Финансы
Российская газетаКурс доллара может вернуться к показателям начала пандемии
Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.
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с чего всё началось
Специально для "Российской газеты" Иван Копейкин, руководитель направления аналитического контента "БКС Брокер", назвал главные факторы ослабления рубля и дал прогноз по его курсу: - Есть основания полагать, - отмечает эксперт, - что ближайшие недели российская валюта укрепляться не сможет.Российская газетавчера в 23:00
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Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
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Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными введённые в стране ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
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Мексика отказалась продлить сокращение добычи нефти до конца июля
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Российская газета 03:37
Общество
В России за сутки умерли 134 пациента с коронавирусом
В России за сутки зафиксировано 134 летальных случая среди пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:38
Общество
Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру
Китай сделает вакцину «глобальным общественным благом», когда она будет готова, заявил на пресс-конференции в Пекине, посвященной выпущенной Белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии», министр науки и техники КНР Ван Чжиган.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Общество
Абитуриенты будут поступать в военные вузы в 2020 году, не выезжая из регионов
"В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой набор в высшие военные учебные заведения Минобороны России будет проведен в регионах проживания абитуриентов, без приезда курсантов в вуз", - сказали в Минобороны.
ТАСС 04:04
Происшествия
В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост
Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
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Общество
В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в Instagram снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 18:30
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Наука
На основе висмута создали гиперболический материал
В своей работе исследователи из Университета ИТМО впервые показали этот эффект в материалах на основе висмута.
Индикатор 05 июня в 09:35
Общество
Стало известно о планах властей Москвы отменить цифровые пропуска
Как стало известно, об отмене пропускного режима столичные власти могут объявить в понедельник, 8 июня.
Lenta.ru 04:00
Политика
Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей
Президент Украины Владимир Зеленский обманул своих избирателей, считает бывший министр юстиции страны Елена Лукаш.
Газета.Ru 03:27
Футбол
Селюк: «Зенит» хотел обменять Аршавина в «Барселону» на Месси
Агент отметил, в тот момент Аршавин был символом России и «Зенита», и Миллер очень красиво ответил «Барселоне», попросив взамен Месси.
Нева Спорт вчера в 07:35
Общество
Мадонна на костылях пришла на марш памяти Джорджа Флойда в Лондоне
Певица Мадонна пришла на марш памяти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в США после применения полицейскими удушающего приема.
Актуальные Новости 01:39
Происшествия
Новорождённого ребёнка нашли в мусорном баке в Якутске
Мать выбросила новорождённого ребёнка в мусорный бак в Якутске; врачи борются за жизнь младенца.
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Собянин сообщил о росте пассажиропотока на московском транспорте
Пассажиропоток на общественном транспорте в Москве постепенно растет и сейчас составляет 5 млн человек в сутки.
РБК 03:27
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Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.
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Диетологи назвали самый вредный суп
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Россиян предупредили о переменчивой погоде летом 2020 года. Жаркие и сухие дни будут чередоваться с холодными и дождливыми.
Lenta.ru вчера в 07:49
Футбол
«Вердер» — «Вольфсбург»: прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги от Константина Генича
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Вердер» — «Вольфсбург» в 30-м туре Бундеслиги.
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Маск вступился за торговцев марихуаной
Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в субботу, 6 июня, заявил, что считает неправильным, что реализация марихуаны в США карается лишением свободы.
Известия вчера в 19:23
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Магомедшарипов провёл 18 боёв в ММА, выиграл 17. В UFC шесть побед в шести боях.
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В Югре за сутки у 115 человек подтвердили коронавирус
В ХМАО-Югре коронавирус по данным на 7 июня подхватили ещё 115 человек.
Уральский меридиан 04:04
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Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске
Почему Прохоров продал долю в "Норникеле" Конфликт между Прохоровым и Потаниным разразился в 2007 году после инцидента с задержанием первого в Куршевеле.
РБК 05 июня в 04:41
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