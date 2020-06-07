Коронавирус
Российская газетаКурс доллара может вернуться к показателям начала пандемии
На фоне выхода с карантина в России начнет активно расти импорт, увеличивая спрос на валюту.
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Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru 05 июня в 14:45
Единоборства
Стерлинг бросил вызов Петру Яну: Я иду за твоей задницей
Bookmaker-ratings.ru 01:32
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Общество
Ушла из жизни жена журналиста Андрея Норкина
Телеведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет.
Национальная служба новостей 05 июня в 05:39
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
Наука
На Земле найдено место с самым чистым воздухом
На Земле обнаружено место с самым чистым воздухом. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:29
Общество
В ПФР предупредили о мошеннической схеме перерасчета пенсий
Злодеи представляются сотрудниками Пенсионного фонда и предлагают пожилым людям организовать перерасчет пенсии.
ФедералПресс 05 июня в 23:20
Авто
ГАЗ планирует выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia
СМИ сообщают, что новую «Волгу» разработают совместно с концерном Volkswagen на базе Skoda Octavia A8.
Тарантас Ньюс 05 июня в 03:50
Здоровье
В Башкирии составили список лучших и худших больниц республики
Самыми худшими оказались: Месягутовская больница, Баймакская и Ишимбайская ЦРБ.Среди акушерских стационаров, которых в Башкирии всего 50, самые лучшие результаты показали 32.
Bash.News 01:25
Происшествия
В Кузбассе спасатель погиб при тестировании пожарного рукава
В Анжеро-Судженске при тестировании пожарных рукавов погиб заместитель начальника пожарной части.
Газета Кемерова вчера в 22:02
Религия
Православные христиане празднуют день Святой Троицы
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в праздник Святой Троицы литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина.
RuNews24.ru вчера в 21:48
Общество
В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины
"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 05 июня в 12:27
Политика
Путин приказал «Газпрому» бесплатно подключать россиян к газу
Президент России Владимир Путин приказал "Газпрому" бесплатно подключать россиян к газу.
Piter.tv 04 июня в 11:09
Шоу-бизнес
Рената Литвинова стала для дочери Ефремова Анны-Марии «второй матерью»
Актриса стала для 19-летней Анны-Марии второй матерью.
Дни24 00:54
Хоккей
Малкин вошел в пятерку лучших центрфорвардов десятилетия
Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин занял четвёртое место, а замкнул рейтинг топ-5 центрфорвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Стивен Стэмкос.
Газета.Ru 01:46
Политика
Белоруссия рассмотрит условия размещения российских военных объектов
Минск, 5 июня 2020, 10:32 — REGNUM Условия дальнейшего размещения российских военных объектов на территории Белоруссии проходят процедуру внутригосударственного согласования, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.
REGNUM 05 июня в 03:32
Футбол
Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА
За две недели до возобновления сезона в Тинькофф РПЛ ЦСКА решил вернуть бразильского форварда Вагнера Лава.
МонаВиста вчера в 10:44
Общество
В ВОЗ изменили рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации по ношению масок.
ВашГород.ру вчера в 23:07
Шоу-бизнес
На критику Валерии ответил Сергей Шнуров
Певец Сергей Шнуров ответил на слова Валерии о том, что лидер «Ленинграда» «переобулся и требует помощи шоу-бизнесу».
Соловей.Инфо вчера в 05:59
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
RT на русском вчера в 14:27
Шоу-бизнес
Кирилл Андреев вспомнил роман с Жанной Фриске
По словам певца, звезда хотела семью, ведь они с Андреевым были молоды, страстны и влюблены.
Uznayvse.ru 04 июня в 11:55
Здоровье
На Сахалине больницу закрыли на карантин из-за коронавируса
Больницу на юге Сахалина закрыли на карантин из-за заболевших сотрудников и пациента, сообщил в воскресенье губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости 01:04
Политика
Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти
Неизвестные похитили более 20 узлов и агрегатов истребителя МиГ-29, который ранее прибыл на модернизацию на Львовский государственный авиационный ремонтный завод.
Известия вчера в 16:28
Происшествия
Разлив топлива в Норильске помогут ликвидировать арктические спасатели
Норильск, Красноярский край, 7 июня 2020, 08:34 — REGNUM В Норильск из Дудинки для содействия в устранении чрезвычайной ситуации (ЧС), связанной с разливом 20 000 тонн дизельного топлива на ТЭЦ-3, выехали специалисты арктического поисково-спасательного отряда МЧС РФ.
REGNUM 01:34
Единоборства
Макгрегор заявил о завершении карьеры
Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Общество
Собянин: Количество пассажиров в Москве превысило 5 млн человек
Количество пассажиров в Москве превысило 5 млн человек. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в интервью телеканалу «Россия 1».
Агентство Москва 01:39
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05 июня в 05:05
Политика
США решили тайно сократить численность своих войск в Германии
Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
Известия вчера в 16:50
Шоу-бизнес
Волочкова, Заворотнюк и Тимати оказались налоговыми должниками
Лидером антирейтинга оказалась балерина Анастасия Волочкова. У королевы шпагатов обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
НТВ 05 июня в 06:25