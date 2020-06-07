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Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара может вернуться к показателям начала пандемии

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На фоне выхода с карантина в России начнет активно расти импорт, увеличивая спрос на валюту.
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Свободный полет: экономисты ждут резкого скачка доллара

Sputnik Таджикистан01:17

Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии

Российская газетавчера в 23:00

Эксперт сказал, как долго продлится укрепление рубля

Свободная Прессавчера в 12:58
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Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Происшествия

Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru 05 июня в 14:45
1K
Единоборства

Стерлинг бросил вызов Петру Яну: Я иду за твоей задницей

Bookmaker-ratings.ru 01:32
Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
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Общество

Ушла из жизни жена журналиста Андрея Норкина

Телеведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет.
Национальная служба новостей 05 июня в 05:39
2,5K
Шоу-бизнес

Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
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Наука

На Земле найдено место с самым чистым воздухом

На Земле обнаружено место с самым чистым воздухом. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:29
49
Общество

В ПФР предупредили о мошеннической схеме перерасчета пенсий

Злодеи представляются сотрудниками Пенсионного фонда и предлагают пожилым людям организовать перерасчет пенсии.
ФедералПресс 05 июня в 23:20
1K
Авто

ГАЗ планирует выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia

СМИ сообщают, что новую «Волгу» разработают совместно с концерном Volkswagen на базе Skoda Octavia A8.
Тарантас Ньюс 05 июня в 03:50
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Здоровье

В Башкирии составили список лучших и худших больниц республики

Самыми худшими оказались: Месягутовская больница, Баймакская и Ишимбайская ЦРБ.Среди акушерских стационаров, которых в Башкирии всего 50, самые лучшие результаты показали 32.
Bash.News 01:25
5
Происшествия

В Кузбассе спасатель погиб при тестировании пожарного рукава

В Анжеро-Судженске при тестировании пожарных рукавов погиб заместитель начальника пожарной части.
Газета Кемерова вчера в 22:02
3
Религия

Православные христиане празднуют день Святой Троицы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в праздник Святой Троицы литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина.
RuNews24.ru вчера в 21:48
Общество

В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины

"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 05 июня в 12:27
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Политика

Путин приказал «Газпрому» бесплатно подключать россиян к газу

Президент России Владимир Путин приказал "Газпрому" бесплатно подключать россиян к газу.
Piter.tv 04 июня в 11:09
3,8K
Шоу-бизнес

Рената Литвинова стала для дочери Ефремова Анны-Марии «второй матерью»

Актриса стала для 19-летней Анны-Марии второй матерью.
Дни24 00:54
Хоккей

Малкин вошел в пятерку лучших центрфорвардов десятилетия

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин занял четвёртое место, а замкнул рейтинг топ-5 центрфорвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Стивен Стэмкос.
Газета.Ru 01:46
Политика

Белоруссия рассмотрит условия размещения российских военных объектов

Минск, 5 июня 2020, 10:32 — REGNUM Условия дальнейшего размещения российских военных объектов на территории Белоруссии проходят процедуру внутригосударственного согласования, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.
REGNUM 05 июня в 03:32
35
Футбол

Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА

За две недели до возобновления сезона в Тинькофф РПЛ ЦСКА решил вернуть бразильского форварда Вагнера Лава.
МонаВиста вчера в 10:44
5
Общество

В ВОЗ изменили рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации по ношению масок.
ВашГород.ру вчера в 23:07
2,2K
Шоу-бизнес

На критику Валерии ответил Сергей Шнуров

Певец Сергей Шнуров ответил на слова Валерии о том, что лидер «Ленинграда» «переобулся и требует помощи шоу-бизнесу».
Соловей.Инфо вчера в 05:59
87
Происшествия

Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

RT на русском вчера в 14:27
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Шоу-бизнес

Кирилл Андреев вспомнил роман с Жанной Фриске

По словам певца, звезда хотела семью, ведь они с Андреевым были молоды, страстны и влюблены.
Uznayvse.ru 04 июня в 11:55
37
Здоровье

На Сахалине больницу закрыли на карантин из-за коронавируса

Больницу на юге Сахалина закрыли на карантин из-за заболевших сотрудников и пациента, сообщил в воскресенье губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости 01:04
7
Политика

Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти

Неизвестные похитили более 20 узлов и агрегатов истребителя МиГ-29, который ранее прибыл на модернизацию на Львовский государственный авиационный ремонтный завод.
Известия вчера в 16:28
6
Происшествия

Разлив топлива в Норильске помогут ликвидировать арктические спасатели

Норильск, Красноярский край, 7 июня 2020, 08:34 — REGNUM В Норильск из Дудинки для содействия в устранении чрезвычайной ситуации (ЧС), связанной с разливом 20 000 тонн дизельного топлива на ТЭЦ-3, выехали специалисты арктического поисково-спасательного отряда МЧС РФ.
REGNUM 01:34
Единоборства

Макгрегор заявил о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Общество

Собянин: Количество пассажиров в Москве превысило 5 млн человек

Количество пассажиров в Москве превысило 5 млн человек. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в интервью телеканалу «Россия 1».
Агентство Москва 01:39
5
Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05 июня в 05:05
2,3K
Политика

США решили тайно сократить численность своих войск в Германии

Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
Известия вчера в 16:50
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Шоу-бизнес

Волочкова, Заворотнюк и Тимати оказались налоговыми должниками

Лидером антирейтинга оказалась балерина Анастасия Волочкова. У королевы шпагатов обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
НТВ 05 июня в 06:25
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