На фоне выхода с карантина в России начнет активно расти импорт, увеличивая спрос на валюту.

Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии

Экономика В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 308

Религия Православные христиане празднуют день Святой Троицы Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в праздник Святой Троицы литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина.

Хоккей Малкин вошел в пятерку лучших центрфорвардов десятилетия Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин занял четвёртое место, а замкнул рейтинг топ-5 центрфорвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Стивен Стэмкос.

Политика Белоруссия рассмотрит условия размещения российских военных объектов Минск, 5 июня 2020, 10:32 — REGNUM Условия дальнейшего размещения российских военных объектов на территории Белоруссии проходят процедуру внутригосударственного согласования, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии. 35

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Политика Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти Неизвестные похитили более 20 узлов и агрегатов истребителя МиГ-29, который ранее прибыл на модернизацию на Львовский государственный авиационный ремонтный завод. 6

Происшествия Разлив топлива в Норильске помогут ликвидировать арктические спасатели Норильск, Красноярский край, 7 июня 2020, 08:34 — REGNUM В Норильск из Дудинки для содействия в устранении чрезвычайной ситуации (ЧС), связанной с разливом 20 000 тонн дизельного топлива на ТЭЦ-3, выехали специалисты арктического поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

Единоборства Макгрегор заявил о завершении карьеры Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.

Политика США решили тайно сократить численность своих войск в Германии Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии. 24