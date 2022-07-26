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Курс доллара на Мосбирже превысил 60 рублей

Курс доллара на Московской бирже вырос на 2,45 руб., до 60,56 руб., курс евро повышался на 2,25 руб., до 61,46 руб.
Коммерсантъ
Курс евро прибавлял 4,27%, поднимаясь до 61,68 рубля.
ТАСС
Володин назвал пять причин ослабления доллара в мире Курс евро, в свою очередь, превысил 61 рубль.
Национальная служба новостей
Анонсирование планов по стабилизации курса может сказываться на рубле уже сейчас.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Курс доллара подскочил до 61 рубля
Рамблер12:16
Курс доллара поднялся выше 60 рублей впервые с 11 июля
Аргументы и Факты11:35
Курс евро впервые за полмесяца превысил 60 рублей
Компания03:09
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 61 рубля
Москва 2411:52
Курс евро превысил 60 рублей впервые с 11 июля 2022
Комсомольская правда03:29
Впервые с 11 июля курс доллара превысил 60 рублей в ходе торгов
Говорит Москва03:29
Курс доллара превысил ₽61 впервые с 11 июля
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