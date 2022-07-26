КоммерсантъКурс доллара на Мосбирже превысил 60 рублейКурс доллара на Московской бирже вырос на 2,45 руб., до 60,56 руб., курс евро повышался на 2,25 руб., до 61,46 руб.КоммерсантъКурс евро прибавлял 4,27%, поднимаясь до 61,68 рубля.ТАССВолодин назвал пять причин ослабления доллара в мире Курс евро, в свою очередь, превысил 61 рубль.Национальная служба новостейАнонсирование планов по стабилизации курса может сказываться на рубле уже сейчас.Lenta.ruЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВАргументы и ФактыНТВКомсомольская правдаНовые ИзвестияThe Moscow PostТелеканал 360°РамблерЦентральная Служба НовостейLife.ruВечерняя МоскваРосбалтИзвестияЯмал-МедиаПрофильRT на русскомREGNUMПодробнее о событииКурс доллара подскочил до 61 рубляРамблер12:16Курс доллара поднялся выше 60 рублей впервые с 11 июляАргументы и Факты11:35Курс евро впервые за полмесяца превысил 60 рублейКомпания03:09Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 61 рубляМосква 2411:52Курс евро превысил 60 рублей впервые с 11 июля 2022Комсомольская правда03:29Впервые с 11 июля курс доллара превысил 60 рублей в ходе торговГоворит Москва03:29Курс доллара превысил ₽61 впервые с 11 июляРБК Инвестиции12:11Показать ещёОценить197Поделиться