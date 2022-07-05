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Курс доллара на Мосбирже превысил 61 рубль впервые с 8 июня

Курс доллара в ходе валютных торгов на Мосбирже во вторник превысил 61 рубль впервые с 8 июня, курс евро достиг 63 рублей впервые с 10 июня, свидетельствуют данные торгов.
ТАСС
Немногим ранее в ходе торгов евро превысил
 отметку в 62 рубля.
News.ru
Курс евро прибавляет 7,04%, достигая 61,81 рубля.
ТАСС
Текущий курс колеблется в районе 59-60 рублей за доллар.
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Подробнее о событии

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 63 рублей впервые с 10 июня
ПРАЙМ07:23
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 60 рублей впервые с 8 июня
Lenta.ru06:39
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 60 рублей впервые с 8 июня
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Доллар подорожал больше чем на 5 рублей на Московской бирже
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Рубль достиг 61,2 за доллар
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Курс доллара на Мосбирже превысил 61 рубль впервые с 8 июня
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Курс евро в ходе торгов превысил 63 рубля
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