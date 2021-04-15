Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Инфорос

Курс доллара на Мосбирже сохранился на уровне 75,87 рубля

На открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии не изменился и находился на отметке в 75,87 рубля.В источнике
Газета.Ru
Известия
Expert.ru
ПРАЙМ
Профиль
Экономика сегодня
ФАН
Ньюс-НН
Вечерняя Москва

Подробнее о событии

Курс доллара в ходе торгов снизился до 75,77 рубля

Компаниявчера в 03:16

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском00:45

Курс доллара на Московской бирже остался на уровне 75,87 рубля

ТАСС00:11

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

ПРАЙМ00:26

Рубль рухнул из-за угрозы новых санкций США против российского госдолга

Профиль03:27

Рубль в начале дня торгуется «в плюс» к доллару и евро. Фондовый рынок РФ открылся существенным ростом

Интересантвчера в 03:02

Рубль незначительно меняется на открытии торгов

Газета.Ruвчера в 00:56
Интересное

Задержан подозреваемый в расстреле мордовского депутата 25 лет назад

Напомним, что 32-летний преподаватель Мордовского госуниверситета Олег Еникеев, стоявший у истоков создания ряда региональных СМИ, был убит 27 октября 1995 года прямо в аудитории, где вел занятия.
Российская газета07:36

В России стартовали продажи сверхпрочных умных часов Amazfit T-Rex Pro с поддержкой 100 спортивных режимов

Компания Huami объявила о старте продаж в России умных спортивных часов Amazfit T-Rex Pro, представляющих собой улучшенную версию популярных, отмеченных наградами часов Amazfit T-Rex.
3DNews08:01