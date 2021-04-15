ИнфоросКурс доллара на Мосбирже сохранился на уровне 75,87 рубляНа открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии не изменился и находился на отметке в 75,87 рубля.В источникеГазета.RuИзвестияExpert.ruПРАЙМПрофильЭкономика сегодняФАННьюс-ННВечерняя МоскваПодробнее о событииКурс доллара в ходе торгов снизился до 75,77 рубляКомпаниявчера в 03:16Рубль снижается к доллару и евроRT на русском00:45Курс доллара на Московской бирже остался на уровне 75,87 рубляТАСС00:11Рубль в начале торгов снижается к доллару и евроПРАЙМ00:26Рубль рухнул из-за угрозы новых санкций США против российского госдолгаПрофиль03:27Рубль в начале дня торгуется «в плюс» к доллару и евро. Фондовый рынок РФ открылся существенным ростомИнтересантвчера в 03:02Рубль незначительно меняется на открытии торговГазета.Ruвчера в 00:56Показать ещёОценить6Поделиться