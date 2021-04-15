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Курс доллара на Мосбирже сохранился на уровне 75,87 рубля

На открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии не изменился и находился на отметке в 75,87 рубля.В источнике
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Курс доллара не изменился на торгах Мосбиржи в четверг

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