ИнфоросКурс доллара на Мосбирже сохранился на уровне 75,87 рубляНа открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии не изменился и находился на отметке в 75,87 рубля.В источникеИзвестияExpert.ruПРАЙМПрофильЭкономика сегодняФАНВечерняя МоскваПодробнее о событииКурс доллара не изменился на торгах Мосбиржи в четвергЭкономика сегодня03:59Евро и доллар растут по отношению к рублю в начале торговФАН02:19Рубль в начале торгов снижается к доллару и евроПРАЙМ00:26Рубль снижается к доллару и евроRT на русском00:45Курс рубля начал снижаться на открытии торгов МосбиржиВечерняя Москва00:30Курс доллара на Московской бирже остался на уровне 75,87 рубляТАСС00:11Курс доллара: рублю предрекли новые проблемыExpert.ru01:07Показать ещёОценить6Поделиться