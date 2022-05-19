"Удивительно, что в глобализованном мире, который уже страдает от проблем с цепочками поставок, дефицита энергии и экономической стагнации, санкции не смогли поставить российскую экономику на колени", — отметил Оуэнс.
Украинский кризис разгорелся из-за игнорирования Вашингтоном и НАТО интересов безопасности России, заявил в интервью Junge Welt бывший председатель Социал-демократической партии в Германии Оскар Лафонтен.
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив пять ракет из БМ-21 «Град», рассказали в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), пишет РИА Новости.