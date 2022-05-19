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Курс доллара на Мосбирже упал до 61,72 рубля впервые с января 2020 года

Курс рубля устойчиво растет на Московской бирже, доллар упал ниже 62 рублей впервые с января 2020 года, свидетельствуют данные Московской биржи.
ПРАЙМ
К 11:11 мск курс доллара падал на 4,75%, до 58,97 рубля (минимум дня - 57,08), евро - на 4,9%, до 61,25 рубля (уже был сегодня на 59,02).
Finam.Ru
Доллар на старте торговой сессии немного прибавил до 63,61 рубля.
Экономика сегодня
Однако в конце марта российская валюта постепенно начала укреплять свои позиции.
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