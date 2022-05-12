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Курс доллара на Мосбирже упал до 65 рублей впервые с февраля 2022 года

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 65 рублей, следует из данных
 площадки.
Forbes
В то же время курс евро упал до 67,65 рубля (-4,04%).
ТК Звезда
В результате спрос на валюту упал, при этом экспортеры обязаны были продавать 80% валютной выручки.
Ведомости
Российский рубль укрепляется по отношению к доллару и евро с середины марта, когда появился эффект от валютного и капитального контроля со стороны ЦБ.
Ведомости

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