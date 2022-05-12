ПРАЙМКурс доллара на Мосбирже упал до 65 рублей впервые с февраля 2022 годаКурс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 65 рублей, следует из данных площадки.ForbesВ то же время курс евро упал до 67,65 рубля (-4,04%).ТК ЗвездаВ результате спрос на валюту упал, при этом экспортеры обязаны были продавать 80% валютной выручки.ВедомостиРоссийский рубль укрепляется по отношению к доллару и евро с середины марта, когда появился эффект от валютного и капитального контроля со стороны ЦБ.ВедомостиЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowРамблерСусанинКомсомольская правдаГазета.RuИнтернет-издание Media-MillВечерняя МоскваРоссийская газетаРЕН ТВЦарьградИзвестияАпралНациональная служба новостейФАНFaktologiaБел.РуРБК ИнвестицииBanknn.ruЭкономика сегодняАфиша DailyПодробнее о событииКурс доллара рухнул до 65 рублейРамблервчера в 08:00Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 64 рублейRT на русскомвчера в 10:22Курс доллара по итогам четверга упал до 63,3 рубляМосква 24вчера в 12:23На Мосбирже курс доллара опустился ниже 64 рублейОбщественная служба новостейвчера в 10:45ЦБ понизил курс доллара на 13 мая до 65,79 рубляТАССвчера в 09:34Курс доллара опустился до 65 рублей впервые с февраля 2020Комсомольская правдавчера в 08:20Курс доллара - 63,3 рубля, евро - 65,26 рублейПРАЙМвчера в 13:28Показать ещёОценить486Поделиться