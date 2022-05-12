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Курс доллара на Мосбирже упал до 65 рублей впервые с февраля 2022 года

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 65 рублей, следует из данных
 площадки.
Forbes
Евро в ходе торгов опускался до 67,55 рубля.
Forbes
Индекс Мосбиржи по состоянию на 15:40 мск падал на 1,79%, индекс РТС — рос на 0,99%.
Forbes
Российский рубль укрепляется по отношению к доллару и евро с середины марта, когда появился эффект от валютного и капитального контроля со стороны ЦБ.
Ведомости

Подробнее о событии

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