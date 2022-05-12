ПРАЙМКурс доллара на Мосбирже упал до 65 рублей впервые с февраля 2022 годаКурс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 65 рублей, следует из данных площадки.ForbesЕвро в ходе торгов опускался до 67,55 рубля.ForbesИндекс Мосбиржи по состоянию на 15:40 мск падал на 1,79%, индекс РТС — рос на 0,99%.ForbesРоссийский рубль укрепляется по отношению к доллару и евро с середины марта, когда появился эффект от валютного и капитального контроля со стороны ЦБ.ВедомостиЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВРамблерСусанинКомсомольская правдаГазета.RuИнтернет-издание Media-MillREGNUMВечерняя МоскваРоссийская газетаЦентральная Служба НовостейРЕН ТВЦарьградLife.ruИзвестияАпралНациональная служба новостейФАНFaktologiaБел.РуРБК ИнвестицииПодробнее о событииКурс доллара - 63,3 рубля, евро - 65,26 рублейПРАЙМвчера в 13:28Курс доллара рухнул до 65 рублейРамблервчера в 08:00Курс доллара по итогам четверга упал до 63,3 рубляМосква 24вчера в 12:23На Мосбирже курс доллара опустился ниже 64 рублейОбщественная служба новостейвчера в 10:45ЦБ понизил курс доллара на 13 мая до 65,79 рубляТАССвчера в 09:34Курс доллара опустился до 65 рублей впервые с февраля 2020Комсомольская правдавчера в 08:20Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 64 рублейRT на русскомвчера в 10:22Показать ещёОценить486Поделиться