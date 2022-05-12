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Курс доллара на Мосбирже упал до 65 рублей впервые с февраля 2022 года

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 65 рублей, следует из данных
 площадки.
Forbes
Цена на открытии торгов была 69,45 рубля, минимальная цена сделки достигла 66,4 рубля, максимальная цена сделки поднялась до 70,2 рубля, — приводятся данные МосБиржи.
News.ru
На старте американская валюта торговалась на уровне 66,7 рубля за денежную единицу, а евро — на отметке в 70 рублей.
ФАН
Российский рубль укрепляется по отношению к доллару и евро с середины марта, когда появился эффект от валютного и капитального контроля со стороны ЦБ.
Ведомости

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