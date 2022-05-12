ПРАЙМКурс доллара на Мосбирже упал до 65 рублей впервые с февраля 2022 годаКурс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 65 рублей, следует из данных площадки.ForbesЦена на открытии торгов была 69,45 рубля, минимальная цена сделки достигла 66,4 рубля, максимальная цена сделки поднялась до 70,2 рубля, — приводятся данные МосБиржи.News.ruРоссийский рубль укрепляется по отношению к доллару и евро с середины марта, когда появился эффект от валютного и капитального контроля со стороны ЦБ.ВедомостиБоле того, курс рубля укрепился благодаря мерам правительства России, которые были приняты после введения санкций.News.ruЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowРамблерСусанинКомсомольская правдаПетербургский дневникЦарьградГазета.RuВечерняя МоскваРоссийская газетаЦентральная Служба НовостейРЕН ТВИзвестияАпралНациональная служба новостейФАНFaktologiaБел.РуРБК ИнвестицииBanknn.ruЭкономика сегодняПодробнее о событииКурс доллара - 63,3 рубля, евро - 65,26 рублейПРАЙМвчера в 13:28Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 64 рублейRT на русскомвчера в 10:22На Мосбирже курс доллара опустился ниже 64 рублейОбщественная служба новостейвчера в 10:45Курс доллара по итогам четверга упал до 63,3 рубляМосква 24вчера в 12:23ЦБ понизил курс доллара на 13 мая до 65,79 рубляТАССвчера в 09:34Курс доллара опустился до 65 рублей впервые с февраля 2020Комсомольская правдавчера в 08:20Курс доллара рухнул до 65 рублейРамблервчера в 08:00Показать ещёОценить486Поделиться