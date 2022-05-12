Предполагаемые новые изображения Silent Hill, которые первоначально были опубликованы известным игровым инсайдером AestheticGamer, прежде чем были удалены из-за жалобы на нарушение авторских прав, похоже, намекают на британский сеттинг для названия, почерпнутый из текста, увиденного на одном из лиц персонажа.