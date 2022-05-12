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Курс доллара на Мосбирже упал до 65 рублей впервые с февраля 2022 года

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, упал на 2,0117 рубля - до 63,7799 рубля, курс евро - на 2,9896 рубля, до 65,7939 рубля, следует из данных
 Банка России.
РИА Новости
По данным на 16:15 мск, курс доллара на валютных торгах Московской биржи рос на 2,73%, до 65,03 рубля, курс евро находился на уровне 67,47 рубля (+3,4%).
ТАСС
ЦБ РФ устанавливает официальные курсы иностранных валют к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы МосБиржи.
News.ru
Индекс Мосбиржи рос на 0,57%, до 2 310,98 пункта, долларовый индекс РТС снижался до 1 118,61 пункта (-1,88%).
ТАСС

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