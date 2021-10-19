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Курс доллара на Московской бирже снизился до 71,25 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3,75 копейки и составил 71,25 рубля.
ТАСС
Курс евро поднялся на 5,5 копейки, до 82,755 рубля.
ТАСС
В понедельник рубль на открытии торгов показал нейтральную динамику к доллару и евро.
Взгляд.ру
Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,5%, до 84,77 доллара за баррель сорта Brent.
ПРАЙМ

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