ТАССКурс доллара на Московской бирже снизился до 74,82 рубляКурс рубля в начале торговой сессии четверга прибавляет и к доллару, и к евро при стабилизирующейся цене нефти, следует из данных Московской биржи.РИА НовостиКурс доллара США составил 74,98 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 70,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.ФинмаркетКурс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск снижается на 28 копеек, до 74,71 рубля, курс евро – на 17 копеек, до 83,77 рубля.РИА НовостиСтоимость нефти марки Brent повышается на 0,05%, до 82,29 доллара за баррель.РИА НовостиЧитать далееСвернутьФАНФАНREGNUMГазета.RuУтроNewsЭкономика сегодняПодробнее о событииБиржевой курс доллара упал на 17 копеек в начале торговЭкономика сегодня01:28Рубль вырос к доллару и евро на открытии торгов 25 ноябряКомпания23:09Рубль укрепился к доллару и евроВзгляд.ру23:39Курс доллара на Мосбирже опустился до 74,82 рубляИнфорос01:33Торги Мосбиржи 25 ноября открылись снижением курса доллараФАН02:01Курс доллара на Московской бирже снизился до 74,82 рубляТАСС23:13На 11.07 мск курс доллара расчетами «завтра» снижался до 74,13 рубля, евро - до 83,34 рубляПРАЙМвчера в 03:20Показать ещёОценить3Поделиться