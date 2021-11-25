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Курс доллара на Московской бирже снизился до 74,82 рубля

Курс рубля в начале торговой сессии четверга прибавляет и к доллару, и к евро при стабилизирующейся цене нефти, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости
Курс доллара США составил 74,98 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 70,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Финмаркет
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск снижается на 28 копеек, до 74,71 рубля, курс евро – на 17 копеек, до 83,77 рубля.
РИА Новости
Стоимость нефти марки Brent повышается на 0,05%, до 82,29 доллара за баррель.
РИА Новости

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