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Курс доллара на Московской бирже снизился до 75,31 рубля

Курс доллара на торгах во вторник, 15 февраля, опустился на 1,65 рубля и впервые с конца января приблизился к отметке 75 рублей, следует из данных
 Московской биржи.
Forbes
На момент публикации европейская валюта торговалась по 85,955 рубля, что на 0,88% ниже цены прошлого закрытия.
Forbes
Российская валюта начала резко укрепляться после того, как Минобороны России заявило, что российские войска по мере окончания учений начинают возвращение в пункты постоянной дислокации.
РБК Инвестиции
Индекс Московской биржи ускорил рост до 2,8%, а индекс РТС за счет укрепления рубля прибавляет более 4%. К 11:35 мск индекс Мосбиржи составил 3754,17 пункта, РТС — 1490,31 пункта.
Известия

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