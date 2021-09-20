Евросоюз выразил солидарность с Парижем в ситуации с контрактом на подлодки

Главы МИД Евросоюза (ЕС) в понедельник, 20 сентября, на встрече на полях ООН, выразили свою солидарность с властями Франции по отношению к США после того, как Австралия разорвала контракт с Парижем на производство подводных лодок.