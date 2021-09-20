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Курс доллара на Московской бирже вырос до 73,04 рубля

Российская валюта умеренно растет к доллару и евро на открытии торгов во вторник, 21 сентября.
Компания
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи во вторник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на восемь копеек и составил 73,5 рубля.
ТАСС
Курс евро остался без изменений - на уровне 86,08 рубля.
ТАСС
Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,86%, до 74,69 доллара за баррель.
ПРАЙМ

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Рубль во вторник утром слабо подрастает к доллару и евро вслед за нефтью
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