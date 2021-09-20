ТАССКурс доллара на Московской бирже вырос до 73,04 рубляРоссийская валюта умеренно растет к доллару и евро на открытии торгов во вторник, 21 сентября.КомпанияКурс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи во вторник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на восемь копеек и составил 73,5 рубля.ТАССКурс евро остался без изменений - на уровне 86,08 рубля.ТАССНоябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,86%, до 74,69 доллара за баррель.ПРАЙМЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаФАНПрофильREGNUMАлтапрессРосбалтИнфоросПодробнее о событииРубль во вторник утром слабо подрастает к доллару и евро вслед за нефтьюИнтерфакс00:10Рубль снижается к доллару и евроRT на русскомвчера в 00:23Рубль вырос к доллару и евро на открытии торговКомпания00:09Рубль вечером еще более усилил снижение к доллару и евро на фоне бегства инвесторов из рисковых активовФинмаркетвчера в 12:33Рубль теряет позиции к доллару и евро на фоне ухода инвесторов из рисковых активовПРАЙМвчера в 10:11Рубль падает вместе с дешевеющей нефтьюЭкономика сегоднявчера в 06:38Курс доллара на Моcбирже вырос до 73,5 рубляТАСС00:09Показать ещёОценить26Поделиться