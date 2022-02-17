ТАССКурс доллара на Московской бирже вырос до 75,31 рубляРубль теряет в стоимости из-за ситуации в мире, курс доллара вырос выше 76 рублей, следует из данных Московской биржи.РИА НовостиАмериканская валюта расчетами "завтра" на 11:36 мск прибавляла в цене 1,06 рубля, достигая отметки в 76,31 рубля, евро увеличивался на 95 копеек — до 86,65 рубля.РИА НовостиРоссийский фондовый рынок также переживает падение.Инвест-ФорсайтИндекс Мосбиржи снижался до 3555,75 пункта (-2,49%), индекс РТС находился на уровне 1466,53 пункта (-3,8%).ТАССЧитать далееСвернутьМосква 24Москва 24ForbesAnewsКурьер. Среда. БердскЭкономика сегодняИА Красная ВеснаKU66.RUМИР 24Народные новостиИзвестияФАНПрофильREGNUMРБК ИнвестицииНовый ДеньАлтапрессBanknn.ruProzakupki.infoПодробнее о событииНа валютной бирже снизился курс рубляИА Красная Весна11:24На 16.22 мск курс доллара рос до 75,97 рубля, курс евро - до 86,3 рубляПРАЙМ08:46Рубль падает к доллару и евро на фоне ситуации на ДонбассеЕвразия Daily03:45Доллар подорожал более чем на рубль на фоне роста геополитических рисковРБК Инвестиции03:48Рубль снижается более чем на 1% к доллару и евроТАСС04:13Доллар опустился ниже 75 рублей впервые с 11 февраляРИА Новостивчера в 02:13Доллар подешевел до 75,67 рублей на фоне заявлений Минобороны об отводе войск после ученийИзвестия15 февраля в 04:03Показать ещёОценить84Поделиться