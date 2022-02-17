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Курс доллара на Московской бирже вырос до 75,31 рубля

Рубль теряет в стоимости из-за ситуации в мире, курс доллара вырос выше 76 рублей, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости
Американская валюта расчетами "завтра" на 11:36 мск прибавляла в цене 1,06 рубля, достигая отметки в 76,31 рубля, евро увеличивался на 95 копеек — до 86,65 рубля.
РИА Новости
Российский фондовый рынок также переживает падение.
Инвест-Форсайт
Индекс Мосбиржи снижался до 3555,75 пункта (-2,49%), индекс РТС находился на уровне 1466,53 пункта (-3,8%).
ТАСС

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