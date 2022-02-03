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Курс доллара на Московской бирже вырос до 76,13 рубля

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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 9 копеек и составил 76,13 рубля.
ТАСС
Минутами ранее евро поднимался до 87,025 рубля – максимума с 31 января.
РИА Новости
Евро при этом растет на 0,8% - до 1,1393 доллара и уже обновил максимум с 18 января (1,141 доллара).
РИА Новости
Определенный негатив для рубля пришел и от Минфина в виде высокого объема покупки валюты и золота в рамках бюджетного правила.
ПРАЙМ

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