ТАССКурс доллара на Московской бирже вырос до 76,13 рубляХорошо ли подобран заголовок?ДаНетКурс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 9 копеек и составил 76,13 рубля.ТАССМинутами ранее евро поднимался до 87,025 рубля – максимума с 31 января.РИА НовостиЕвро при этом растет на 0,8% - до 1,1393 доллара и уже обновил максимум с 18 января (1,141 доллара).РИА НовостиОпределенный негатив для рубля пришел и от Минфина в виде высокого объема покупки валюты и золота в рамках бюджетного правила.ПРАЙМЧитать далееСвернутьФАНФАНРамблерLife.ruЭкономика сегодняПодробнее о событииРубль вечером ощутимо падает на геополитических рискахПРАЙМвчера в 13:45Курс доллара на Московской бирже вырос до 76,13 рубляТАССвчера в 23:17Курс евро превысил 87 рублей на торгах МосбиржиФАНвчера в 10:28Биржевой курс евро поднялся выше 87 рублейЭкономика сегоднявчера в 10:23На старте торгов курс доллара вырос до 76,3 рубляЕвразия Dailyвчера в 01:35Курс доллара на Мосбирже вырос до 76,13 рубляАргументы и Фактывчера в 00:45Курс евро вырос на 1,02 рубля до 87 рублейРИА Новостивчера в 10:20Показать ещёОценить2Поделиться