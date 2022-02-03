Карантин для граждан, контактировавших с заболевшими коронавирусом, будет отменен из-за особенностей эпидемического процесса "омикрон"-штамма, ограничительные меры теряют смысл, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Северный поток — 2" может быть остановлен в случае, если США удастся "предложить что-то взамен" России, предположил в беседе с Wirtschafts Woche экс-глава МИД ФРГ, бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль.
Минпромторг, Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) работают над вопросом установления на некоторые социально значимые продукты торговой наценки до 5%. Об этом «РИА Новости» заявили в пресс-службе Минпромторга.