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Курс доллара на Московской бирже вырос до 76,13 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 9 копеек и составил 76,13 рубля.
ТАСС
На старте торгов Мосбиржи позиции рубля ослабли к американской и европейской валютам.
ФАН
Минутами ранее евро поднимался до 87,025 рубля – максимума с 31 января.
РИА Новости
Курс евро вырос на 14 копеек — до 86,14 рубля.
RT на русском

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Курс евро вырос на 1,02 рубля до 87 рублей
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Рубль снижается к доллару и евро на умеренно негативном внешнем фоне
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Доллар снижается в начале торгов на «Московской бирже»
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