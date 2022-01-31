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Курс доллара на Московской бирже вырос до 77,81 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 1 коп. и составил 77,81 рубля.
ТАСС
Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» отмечают, что незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и евро в начале торгов в понедельник обусловлены позитивными сигналами, поступающими с мировых рынков.
ФАН
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" к последней сделке подрос на 0,94 коп. - до 86,6594 руб.
Финмаркет
Решение регуляторов по монетарной политике могут повлиять на национальную валюту.
ПРАЙМ

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Стоимость доллара выросла до 77,81 рубля на Московской бирже
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Доллар на Московской бирже подорожал до 77,81 рубля
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Рубль продемонстрировал относительную стабильность на утренних торгах
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Курс доллара достиг 77,81 рубля на Московской бирже
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На 8.19 мск курс евро к доллару растет до 1,1163 доллара за евро
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Изменения рубля к доллару и евро в понедельник утром незначительные
Интерфакс23:31
Курс доллара на Московской бирже вырос до 77,81 рубля
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