ТАССКурс доллара на Московской бирже вырос до 77,81 рубляКурс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 1 коп. и составил 77,81 рубля.ТАССЭксперты «Интерфакс-ЦЭА» отмечают, что незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и евро в начале торгов в понедельник обусловлены позитивными сигналами, поступающими с мировых рынков.ФАНСредневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" к последней сделке подрос на 0,94 коп. - до 86,6594 руб.ФинмаркетРешение регуляторов по монетарной политике могут повлиять на национальную валюту.ПРАЙМЧитать далееСвернутьФАНФАНЭкономика сегодняПодробнее о событииСтоимость доллара выросла до 77,81 рубля на Московской биржеФАН01:10Доллар на Московской бирже подорожал до 77,81 рубляАргументы и Факты00:00Рубль продемонстрировал относительную стабильность на утренних торгахNews.ru01:00Курс доллара достиг 77,81 рубля на Московской биржеЭкономика сегодня01:04На 8.19 мск курс евро к доллару растет до 1,1163 доллара за евроПРАЙМ00:39Изменения рубля к доллару и евро в понедельник утром незначительныеИнтерфакс23:31Курс доллара на Московской бирже вырос до 77,81 рубляТАСС23:09Показать ещёОценить4Поделиться