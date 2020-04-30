Рост рубля по отношению к американской валюте составляет 0,2%. Рубль растёт по отношению к доллару и евро на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные с Московской биржи.

Рубль растёт по отношению к доллару и евро на открытии торгов

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