Финансы
Piter.tvРубль растёт по отношению к доллару и евро на открытии торгов
Рост рубля по отношению к американской валюте составляет 0,2%. Рубль растёт по отношению к доллару и евро на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные с Московской биржи.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:19, Ашберн
Комментарии
Технологии
Sony показала работу системы для отслеживания пальцев в виртуальной реальности
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