Финансы
News.ruКурс доллара на МосБирже опустился до 74,43 рубля
На открытии торгов Московской Биржи курс доллара по отношению к рублю опустился на 0,2%, до отметки в 74,43 рубля. Курс евро опустился на 0,1%, до 80,43 рубля. По данным торговой площадки на 10:05 мск, доллар и евро продолжили снижение.
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Курс рубля на 6 мая 2020 года: доллар упал до 73,44 рубля, евро – 79,52 рубля
Комсомольская правдавчера в 03:10
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Комментарии
Общество
ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей
50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы 10:06
Экономика
Кудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес
Принятые меры поддержки для бизнеса недостаточны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире YouTube-канала «Редакция».
РБК 13:49
Общество
Собянин ввел обязательное ношение масок
Граждане будут обязаны носить медицинские маски и перчатки в общественном транспорте и других публичных местах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Известия 09:18
Экономика
ФАС и прокуратура проверяют цены на гречку
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и прокуратура проводят мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен на гречневую крупу.
ТАСС 13:52
Путешествия
Отели Турции введут ограничения для туристов
Из-за распространения коронавируса турецкие отели введут ограничения для туристов.
Рамблер вчера в 14:04
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Общество
В Минздраве назвали сроки активного распространения коронавируса
Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова в эфире канала "Россия-24" дала прогноз по распространению коронавируса в стране.
Газета.Ru 13:50
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне
Сервис «Кинопоиск» в преддверии 75-летия Победы провел опрос среди своих пользователей и определил, какие фильмы о войне россияне любят больше всего.
Петрозаводск говорит 07:11
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян
Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов.
RuNews24.ru вчера в 15:08
Армия и оружие
Новый гусеничный БТР для Крайнего Севера создают в России
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Красовицкого, гендиректора "Военно-промышленной компании", которая занимается разработкой бронетранспортера, эта машина предназначена для выполнения боевых задач в условиях Крайнего Севера.
Российская газета 02:27
Политика
Саакашвили назначили главой комитета реформ Украины
В июне 2019 года Зеленский отмечал, что на тот момент не рассматривал возможности назначить Саакашвили на государственный пост.
BFM.ru 13:27
Игры
В Сети появился сюжетный трейлер The Last of Us Part II
NewInform вчера в 13:13
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Экономика
После снятия ограничений товары и услуги подорожают
По мнению эксперта, после карантина цены на некоторый период могут повыситься спонтанно.
Московская перспектива 08:10
Шоу-бизнес
У Марии Иваковой выявили коронавирус
РЕН ТВ 13:12
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Происшествия
МВД сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции»
Главное управление МВД России по Москве сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по подозрению в вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского.
Ведомости 03:38
Политика
США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву
Взрыв над Москвой 100-мегатонной (в тротиловом эквиваленте) термоядерной бомбы может привести к поражению северо-восточной части региона, а также почти всей Ярославской области.
Lenta.ru вчера в 17:12
Общество
Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь.
РИА Новости вчера в 15:01
Общество
В Саратовской области запретят ходить без маски в магазины
В Саратовской области будет выпущено постановление, чтобы уточнить места пребывания граждан, где обязательно нужно находиться в масках в связи с пандемией коронавируса.
Четвертая Власть 12:12
Футбол
Владелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован в связи с инфицированием коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:28
Общество
Аномальная жара ожидается в некоторых регионах России
Как сообщает 7 мая ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, прогноз касается Уральского федерального округа и Западной Сибири: Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей.
Фонтанка.Ру 01:30
Общество
В Нижегородской области разработан план снятия режима ограничений
Нижегородский регион, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу.
ННТВ 02:26
Общество
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
Общество
Эксперты оценили вероятность заражения коронавирусом при купании
Эксперты оценили вероятность заражения коронавирусной инфекцией при купании в море или бассейне.
Актуальные Новости 12:32
Футбол
Радимов предрек Соболеву «скамейку с ромбиком на груди»
Главный тренер «Зенита»-2 Владислав Радимов раскритиковал 23-летнего нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, играющего в аренде в «Спартаке».
Спорт день за днем 14:13
Армия и оружие
Россия начнет выводить военных специалистов из Италии
Как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, начинается вывод подразделений РБХ защиты из Италии.
RuNews24.ru 00:51