На открытии торгов Московской Биржи курс доллара по отношению к рублю опустился на 0,2%, до отметки в 74,43 рубля. Курс евро опустился на 0,1%, до 80,43 рубля. По данным торговой площадки на 10:05 мск, доллар и евро продолжили снижение.

Курс доллара на МосБирже опустился до 74,43 рубля

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