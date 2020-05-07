Финансы

News.ruNews.ruКурс доллара на МосБирже опустился до 74,43 рубля

На открытии торгов Московской Биржи курс доллара по отношению к рублю опустился на 0,2%, до отметки в 74,43 рубля. Курс евро опустился на 0,1%, до 80,43 рубля. По данным торговой площадки на 10:05 мск, доллар и евро продолжили снижение.
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Курс доллара на открытии Мосбиржи опустился до 74,43 рубля

Мой Брянск05:03

Средневзвешенный курс доллара вырос до 74,12 рубля

ПРАЙМ04:34

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 74,12 рубля

Банки.ру04:32

Курс доллара на открытии Мосбиржи опустился до 74,43 рубля. Евро - до 80,43 рубля

ТАСС03:09

Курс доллара опустился до 74,43 рубля

Профиль03:38

Курс доллара на МосБирже опустился до 74,43 рубля

News.ru03:38

Курс рубля на 6 мая 2020 года: доллар упал до 73,44 рубля, евро – 79,52 рубля

Комсомольская правдавчера в 03:10
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Общество

ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей

50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
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Кудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес

Принятые меры поддержки для бизнеса недостаточны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире YouTube-канала «Редакция».
РБК 13:49
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Общество

Собянин ввел обязательное ношение масок

Граждане будут обязаны носить медицинские маски и перчатки в общественном транспорте и других публичных местах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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Экономика

ФАС и прокуратура проверяют цены на гречку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и прокуратура проводят мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен на гречневую крупу.
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Отели Турции введут ограничения для туристов

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Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

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Vprognoze.ru вчера в 22:37
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Общество

В Минздраве назвали сроки активного распространения коронавируса

Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова в эфире канала "Россия-24" дала прогноз по распространению коронавируса в стране.
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Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне

Сервис «Кинопоиск» в преддверии 75-летия Победы провел опрос среди своих пользователей и определил, какие фильмы о войне россияне любят больше всего.
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

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Новый гусеничный БТР для Крайнего Севера создают в России

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Красовицкого, гендиректора "Военно-промышленной компании", которая занимается разработкой бронетранспортера, эта машина предназначена для выполнения боевых задач в условиях Крайнего Севера.
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Саакашвили назначили главой комитета реформ Украины

В июне 2019 года Зеленский отмечал, что на тот момент не рассматривал возможности назначить Саакашвили на государственный пост.
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В Сети появился сюжетный трейлер The Last of Us Part II

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Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
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Экономика

После снятия ограничений товары и услуги подорожают

По мнению эксперта, после карантина цены на некоторый период могут повыситься спонтанно.
Московская перспектива 08:10
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Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
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Политика

США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву

Взрыв над Москвой 100-мегатонной (в тротиловом эквиваленте) термоядерной бомбы может привести к поражению северо-восточной части региона, а также почти всей Ярославской области.
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Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

Газета.Ru 10:58
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Общество

Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь.
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В Саратовской области запретят ходить без маски в магазины

В Саратовской области будет выпущено постановление, чтобы уточнить места пребывания граждан, где обязательно нужно находиться в масках в связи с пандемией коронавируса.
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Владелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован в связи с инфицированием коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Аномальная жара ожидается в некоторых регионах России

Как сообщает 7 мая ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, прогноз касается Уральского федерального округа и Западной Сибири: Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей.
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В Нижегородской области разработан план снятия режима ограничений

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Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
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Эксперты оценили вероятность заражения коронавирусом при купании

Эксперты оценили вероятность заражения коронавирусной инфекцией при купании в море или бассейне.
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Футбол

Радимов предрек Соболеву «скамейку с ромбиком на груди»

Главный тренер «Зенита»-2 Владислав Радимов раскритиковал 23-летнего нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, играющего в аренде в «Спартаке».
Спорт день за днем 14:13
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Россия начнет выводить военных специалистов из Италии

Как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, начинается вывод подразделений РБХ защиты из Италии.
RuNews24.ru 00:51
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