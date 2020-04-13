Финансы
ПРАЙМРубль укрепляется к доллару и евро в начале торгов
Курс рубля в понедельник утром растет к доллару и евро на фоне закрепления нефтяных котировок выше 31 доллара за баррель Brent, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск понедельника снижался на 25 копеек – 73,5 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 80,55 рубля.
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Общество
Вход в кафе в центре Москвы заложили бетонными блоками
Вход в кафе на Таганке заложили бетонными блоками.
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Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
Экономика
МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии
По прогнозу МВФ, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году.
Ведомости 08:46
Общество
Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков
Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК 06:19
Спорт
Канделаки объяснила падение рейтингов «Матч ТВ» в условиях пандемии
О рейтингах "Матч ТВ" во время пандемии По словам Тины Канделаки, несмотря на падение рейтингов "Матч ТВ", зрители, которые любят спорт, продолжают смотреть телеканал.
РБК 14:04
Общество
Попова рассказала, когда будут видны результаты самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в эфире Первого канала, когда будут видны результаты мер российских властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 15:11
Армия и оружие
«США воруют нефть, а турки идут на Идлиб»: что началось в Сирии
С территории Ирака в провинцию Хасеке на северо-востоке Сирии въехали десятки грузовиков и бронеавтомобилей.
РИА Новости 01:00
Общество
Жителям Кузбасса запретили покидать регион на время карантина
Губернатор Кемеровской области запретил жителям выезжать за пределы региона из-за угрозы коронавируса, передает ОТР.
Общественное телевидение России 13:13
Общество
Вакцину от коронавируса в России разрабатывают сразу 7 центров
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что над разработкой вакцины от коронавируса в России трудятся сразу семь центров.
Газета.Ru 16:20
Авто
Haval анонсировал появление внедорожника Haval H5 в России
Компания Haval анонсировала российскую премьеру нового рамного внедорожника Haval H5.
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Политика
МИД: десятки школьников из России оказались в сложной ситуации в США
Несколько десятков российских школьников, прибывших осенью 2019 г. в США для обучения в американских образовательных учреждениях, оказались в сложном положении в условиях распространения коронавируса, сообщил МИД России.
Ведомости 13:32
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Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна
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Bimru.ru 09:22
Общество
Дипломаты США за два года до пандемии знали о проблемах в лаборатории в Ухане
Сотрудники американского посольства в Китае за два года до пандемии COVID-19 предупреждали о проблемах с безопасностью в лаборатории в Ухане.
Известия 10:08
Футбол
Бывший вратарь «Севильи» Палоп вылечился от коронавируса
Бывший голкипер Валенсии, Вильярреала, Севильи и сборной Испании Андрес Палоп на своей странице в инстаграме сообщил о том, что вылечился от коронавируса.
Советский спорт 14:35
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Lenta.ru вчера в 20:29
Экономика
Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей
Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
РИА Новости 16:07
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Мишустин поручил начать работу над вводом беспилотников на дорогах
Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минтрансу России, МВД России, Минпромторгу России и Минэкономразвития России до 12 мая разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне.
RT на русском 16:12
Общество
«МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска
Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу.
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Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
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Netflix снимет сериал про зомби
Inc-news.ru вчера в 16:45
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в Ульяновской области
Первая смерть пациента с коронавирусом зарегистрирована в Ульяновской области.
Известия 10:27
Общество
Крупнейший самолет в мире доставил в Варшаву тонны защитных масок
По данным телеканала, самолет Ан-225 Мрия доставил 76 тонн защитных комбинезонов, 11 тонн лицевых щитов, а также 9 тонн медицинских масок.
Piter.tv 12:58
Транспорт
ТАСС: водителей без пропусков не станут штрафовать за каждый проезд под камерой
Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что московских водителей без пропусков со среды, 15 апреля, начнут штрафовать за каждый проезд под дорожной камерой видеонаблюдения.
Газета.Ru 16:38
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
Армия и оружие
Войска Фаиза Сарраджа заняли территорию до границы Туниса
REGNUM вчера в 12:02
Здоровье
В Петербурге коронавирусом могут переболеть до 120 тысяч человек
Экспертная группа подготовила отчет, в котором изложен прогнозы развития ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».
Маяк (г. Сосновый Бор) 11:16
Происшествия
В Астраханской области умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Астраханской области во вторник, сообщает управление администрации губернатора региона.
РИА Новости 14:49
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
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