Курс рубля в понедельник утром растет к доллару и евро на фоне закрепления нефтяных котировок выше 31 доллара за баррель Brent, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск понедельника снижался на 25 копеек – 73,5 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 80,55 рубля.

Рубль укрепляется к доллару и евро в начале торгов

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