Финансы

ТАССТАССКурс доллара на Мосбирже опустился до 73,43 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 1%, до отметки в 73,43 рубля, курс евро опустился на 0,7%, до 79,82 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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