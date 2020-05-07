Финансы

Мой БрянскМой БрянскКурс доллара на Мосбирже опустился до 74,27 рублей

На открытии торгов Московской биржи курс доллара снизился на 0,8%, до 74,27 рублей, а курс евро опустился на 0,7%, до 81 рублей, передаёт ТАСС. Об этом говорят данные торговой площадки на 10:00 мск. На 10:15 мск курс доллара находился на отметке 74 рубля, а курс евро — на 80,59 рублей.
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Курс доллара на открытии Мосбиржи опустился до 74,43 рубля

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Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 74,12 рубля

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Курс доллара на открытии Мосбиржи опустился до 74,43 рубля. Евро - до 80,43 рубля

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Средневзвешенный курс доллара вырос до 74,12 рубля

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Курс рубля на 6 мая 2020 года: доллар упал до 73,44 рубля, евро – 79,52 рубля

Комсомольская правдавчера в 03:10
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