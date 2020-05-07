На открытии торгов Московской биржи курс доллара снизился на 0,8%, до 74,27 рублей, а курс евро опустился на 0,7%, до 81 рублей, передаёт ТАСС. Об этом говорят данные торговой площадки на 10:00 мск. На 10:15 мск курс доллара находился на отметке 74 рубля, а курс евро — на 80,59 рублей.

Курс доллара на Мосбирже опустился до 74,27 рублей

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