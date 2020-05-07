Финансы
Вечерняя МоскваКурс доллара на Мосбирже превысил 75 рублей
Курс доллара вырос на 1,7 процента и достиг 75,2 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. В свою очередь, курс евро вырос на 1,5 процента.
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Комментарии
Политика
Мадуро заявил о потере связи с США после попытки вторжения в Венесуэлу
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью журналисту Хорхе Хестосо заявил, что связь с США прервалась после неудачной попытки вторжения в Боливарианскую Республику наёмных боевиков.
RT на русском 19:57
Общество
Суды Петербурга могут возобновить работу в обычном режиме с 12 мая
Стало известно, что российские суды смогут возобновить свою работу в обычном режиме уже с 12 мая после окончания нерабочих дней, установленных президентом Владимиром Путиным.
КП - Санкт-Петербург 18:34
Авто
Рассекречен интерьер нового Haval H5
Новый Haval H5 2020 модельного года постепенно раскрывается на фотографиях.
32CARS.ru 05 мая в 14:30
Происшествия
В Забайкалье работник колонии проносил осуждённому флешки с фильмами
В Забайкальском крае перед судом предстанет бывший сотрудник исправительной колонии № 2, которая находится в посёлке Шара-Горхон.
Байкал-Daily 03:36
Кино
Тайка Вайтити выбран режиссером новых «Звездных войн»
Коммерсантъ 04 мая в 18:34
Здоровье
Китайские врачи обнаружили коронавирус в семени мужчин
В Китае медики обнаружили коронавирус SARS-CoV-2 в семени заразившихся им мужчин.
Аргументы и Факты 20:08
Общество
Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
Футбол
В Голландии болельщиков не будут пускать на стадионы до появления вакцины от коронавируса
Министр здравоохранения Голландии Уго Де Йонг заявил, что в стране будут запрещены массовые мероприятия, пока не будет изобретена вакцина от коронавирусной инфекции.
Sport24.ru 08:15
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Политика
КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России
«КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита», — цитирует её РИА Новости.
RT на русском 15:07
Общество
ЕГЭ могут перенести на месяц-полтора, как и начало учебного года
Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в кабмине, также есть вероятность, что из-за этого старт нового учебного года в вузах отложат на 1 октября.
Gazeta.SPb вчера в 03:15
Наука
Самая быстрая в мире камера снимает 70 трлн кадров в секунду
Planet Today вчера в 03:52
Наука
Употребление кофе снижает риск смертности
Употребление кофе снижает риск смертности, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 14:01
Общество
Еще 51 пациент с коронавирусом умер в Москве
В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом. Общее число умерших в столице достигло 956, сообщили в оперативном штабе в четверг, 7 мая.
Известия 14:44
Технологии
В Поронайске снова пытаются построить пункт связи с космосом
Дирекция космодрома "Восточный" решила предпринять четвертую попытку запустить строительство трассового измерительного пункта "Сахалин" в Поронайске.
Сахалин.Инфо 20:29
Общество
РФ вышла на пятое место в мире по числу заражений коронавирусом
Специалисты отметили, что Россия за сутки обогнала Германию, где официально подтверждено 168,1 тыс. случаев.
Моя Москва.онлайн 05:17
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Космос
Тусклый пустынный Меркурий имеет следы жизни
Многие уверены, что тусклая и пустынная планета в прошлом могла скрывать жизнь. Ученые ЕКА пытаются разгадать главные тайны Меркурия.
Актуальные Новости вчера в 06:55
Происшествия
Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан
Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш 02:37
Шоу-бизнес
Самойлова извинилась перед Джиганом за решение о разводе
Бизнесвумен и модель Оксана Самойлова все-таки официально подала на развод с супругом, рэпером Денисом Вайнштейном-Устименко, более известным как Джиган.
NewInform 05 мая в 03:58
Армия и оружие
Французы показали испытания атомной подлодки нового поколения
"Сюффрен" проходит ходовые испытания. Французы показали испытания атомной подлодки нового поколения. Об этом сообщили журналисты Naval News.
Piter.tv вчера в 08:02
Происшествия
Один человек погиб в результате землетрясения в Иране
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в иранской провинции Тегеран в ночь с 7 на 8 мая.
Российская газета 18:25
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков
С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант 10:16
Общество
В Москве с 12 мая вводится масочный режим
В Москве с 12 мая вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в транспорте и других общественных местах.
RT на русском 08:25
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия 13:18
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare сыграло больше 60 миллионов человек
ИнфоСМИ вчера в 07:30
Общество
В Новой Москве снесли съёмочную площадку «Дома-2»
Для съёмок шоу власти выделили новый участок.
Говорит Москва вчера в 11:57
Киберспорт
Solo: «Топ-1 СНГ – бесполезный ярлык в нынешних реалиях»
Капитан Virtus.pro Алексей «Solo» Березин в Открытом письме на Sports.ru рассказал о состоянии команды.
Cyber.sports.ru 16:10
Происшествия
Полиция нашла женщину, потушившую Вечный огонь в центре Петербурга
Петербургские полицейские установили личность женщины, которая потушила Вечный огонь на Марсовом поле, ею оказалась 27-летняя мать двоих детей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД в четверг.
Интерфакс 18:08