Финансы

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваКурс доллара на Мосбирже превысил 75 рублей

Курс доллара вырос на 1,7 процента и достиг 75,2 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. В свою очередь, курс евро вырос на 1,5 процента.
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Рубль укрепился по итогам основной валютной сессии

Банки.ру12:29

Рубль вечером продолжает заметный рост к доллару и евро благодаря уверенно дорожающей нефти

Финмаркет12:36

Курс доллара на открытии Мосбиржи опустился до 74,43 рубля. Евро - до 80,43 рубля

ТАСС03:09

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

RT на русском03:01

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Вести.Ru03:23

Рубль в начале дня умеренно повышается к доллару и евро

ПРАЙМ03:16

Курс доллара на Мосбирже превысил 75 рублей

Эхо Москвывчера в 08:53
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью журналисту Хорхе Хестосо заявил, что связь с США прервалась после неудачной попытки вторжения в Боливарианскую Республику наёмных боевиков.
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Суды Петербурга могут возобновить работу в обычном режиме с 12 мая

Стало известно, что российские суды смогут возобновить свою работу в обычном режиме уже с 12 мая после окончания нерабочих дней, установленных президентом Владимиром Путиным.
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Новый Haval H5 2020 модельного года постепенно раскрывается на фотографиях.
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В Забайкалье работник колонии проносил осуждённому флешки с фильмами

В Забайкальском крае перед судом предстанет бывший сотрудник исправительной колонии № 2, которая находится в посёлке Шара-Горхон.
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Китайские врачи обнаружили коронавирус в семени мужчин

В Китае медики обнаружили коронавирус SARS-CoV-2 в семени заразившихся им мужчин.
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Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
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Футбол

В Голландии болельщиков не будут пускать на стадионы до появления вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения Голландии Уго Де Йонг заявил, что в стране будут запрещены массовые мероприятия, пока не будет изобретена вакцина от коронавирусной инфекции.
Sport24.ru 08:15
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Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
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Общество

На странице акции ко дню Победы по ошибке разместили фото Гитлера

РБК 10:30
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КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России

«КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита», — цитирует её РИА Новости.
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Общество

ЕГЭ могут перенести на месяц-полтора, как и начало учебного года

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в кабмине, также есть вероятность, что из-за этого старт нового учебного года в вузах отложат на 1 октября.
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Самая быстрая в мире камера снимает 70 трлн кадров в секунду

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Употребление кофе снижает риск смертности

Употребление кофе снижает риск смертности, сообщает ToDay News Ufa.
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Еще 51 пациент с коронавирусом умер в Москве

В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом. Общее число умерших в столице достигло 956, сообщили в оперативном штабе в четверг, 7 мая.
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Технологии

В Поронайске снова пытаются построить пункт связи с космосом

Дирекция космодрома "Восточный" решила предпринять четвертую попытку запустить строительство трассового измерительного пункта "Сахалин" в Поронайске.
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Общество

РФ вышла на пятое место в мире по числу заражений коронавирусом

Специалисты отметили, что Россия за сутки обогнала Германию, где официально подтверждено 168,1 тыс. случаев.
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Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
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Тусклый пустынный Меркурий имеет следы жизни

Многие уверены, что тусклая и пустынная планета в прошлом могла скрывать жизнь. Ученые ЕКА пытаются разгадать главные тайны Меркурия.
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Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
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Армия и оружие

Французы показали испытания атомной подлодки нового поколения

"Сюффрен" проходит ходовые испытания. Французы показали испытания атомной подлодки нового поколения. Об этом сообщили журналисты Naval News.
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Один человек погиб в результате землетрясения в Иране

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в иранской провинции Тегеран в ночь с 7 на 8 мая.
Российская газета 18:25
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В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков

С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
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В Москве с 12 мая вводится масочный режим

В Москве с 12 мая вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в транспорте и других общественных местах.
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В Москве задержан банкир Олег Власов

В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
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В Call of Duty: Modern Warfare сыграло больше 60 миллионов человек

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В Новой Москве снесли съёмочную площадку «Дома-2»

Для съёмок шоу власти выделили новый участок.
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Solo: «Топ-1 СНГ – бесполезный ярлык в нынешних реалиях»

Капитан Virtus.pro Алексей «Solo» Березин в Открытом письме на Sports.ru рассказал о состоянии команды.
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Полиция нашла женщину, потушившую Вечный огонь в центре Петербурга

Петербургские полицейские установили личность женщины, которая потушила Вечный огонь на Марсовом поле, ею оказалась 27-летняя мать двоих детей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД в четверг.
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