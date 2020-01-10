Финансы

ВедомостиВедомостиКурс доллара опустился ниже 61 рубля впервые с мая 2018 года

Главный аналитик ПСБ Богдан Зварич указывает, что российская валюта, как и индекс Мосбиржи, начала год с позитивной динамики. По его словам, поддержку рублю оказало сохранение спроса на риск, а также стабильно высокая цена на нефть, которая в начале года держится выше $65 за баррель.
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Курс доллара опустился ниже 61 рубля впервые с мая 2018 года

Forbes04:37

Курс доллара опустился ниже 61 руб

РБКвчера в 12:21

Курс доллара опустился ниже 61 рубля

RT на русскомвчера в 10:33

Курс доллара опустился ниже 61 рубля

ТАССвчера в 11:01

Доллар опустился ниже 61 рубля

РИА Новостивчера в 10:55

Курс доллара опустился ниже 61 рубля

Национальная служба новостейвчера в 10:51

Рубль возобновил укрепление к доллару и евро в пятницу вечером, доллар опустился ниже 61 руб./$1

Финмаркетвчера в 12:10
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Общество

Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому

Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Lenta.ru 03:55
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Следствие попросило суд назначить актрисе Бочкаревой штраф

Следствие просит суд прекратить уголовное дело актрисы сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой и назначить ей административное наказание в виде штрафа, соответствующее постановление поступило в Преображенский суд Москвы.
РБК 09 января в 10:52
Экономика

Лукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
РИА Новости вчера в 11:13
Политика

Иран отправит данные «черного ящика» сбитого Boeing во Францию

РИА Новости 03:45
Политика

Власти Ирана признались в том, что украинский Boeing был сбит ПВО

В генеральном штабе вооруженных сил Ирана добавили, что пассажирский самолет был сбит в связи с тем, что он случайно пролетел рядом с важным военным объектом.
REGNUM вчера в 23:59
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В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
РИА Новости вчера в 07:02
Армия и оружие

Поставку двух Ил-76МД-90А перенесли на 2020 год

Напомним, что авиационный комплекс "Ильюшин" в 2019 году должен был передать в состав военно-транспортной авиации 5 Ил-76МД-90А.
ГЛАС.RU 03:00
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Раскрыт секрет кардигана Путина

Lenta.ru вчера в 03:31
Политика

Угрожавшую Путину экс-депутата Рады высмеяли в сети

Газета.Ru вчера в 21:32
Политика

Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
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Футбол

Спортдир «Жилины»: ЦСКА предлагал за Боженика € 5 млн. Готовы продать его за эту сумму

Спортивный директор «Жилины» Карол Беланик заявил, что клуб будет рассматривать предложения по своему форварду Роберту Боженику в размере не менее € 5 млн.
Чемпионат 04:17
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Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене

Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
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Происшествия

У московской фирмы украли 16 машин и два сейфа

Полиция возбудила уголовные дела после хищения у компании в Москве 16 автомобилей представительского класса и двух сейфов с деньгами.
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Наука

Рассказы Христофора Колумба о карибских каннибалах подтвердились

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Косачев указал на разницу в подходах западных разведок к катастрофе в Иране и МН-17

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отмечает, что у руководства Ирана не было сознательного умысла сбивать украинский авиалайнер Иран признал фактор непреднамеренной человеческой ошибки в ситуации с падением украинского лайнера, назвав его "великой трагедией".
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Политика

Глава МАУ ответил на признание вины Ирана за сбитый украинский лайнер

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Авто

При заправке некоторые водители допускают пять ошибок

Эксперты «Российской газеты» назвали пять самых распространенных ошибок, совершаемых водителями при заправке своих автомобилей.
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Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлен поток морской воды, текущий вверх по горному склону.
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ПК-корпус Lian Li O11D Mini: сталь и закалённое стекло

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Сериалы от Netflix не попали в «лист ожидания»

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Коммерсантъ FM 09 января в 08:55
Армия и оружие

В Киеве заявили, что у России «нет надводного флота»

Россия не имеет боеспособного "надводного флота", а Черноморский флот в целом находится в "крайне плачевном" состоянии, заявил председатель украинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.
Газета.Ru 03:23
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Петросян опроверг закрытие «Смехопанорамы»

Юморист Евгений Петросян рассказал "Газете.Ru", что "Смехопанорама" продолжает сниматься.
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Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Петербургский дневник вчера в 05:50
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Стал известен состав женской сборной России на эстафету в Оберхофе

Sportbox.RU вчера в 12:05
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Скончался султан Омана Кабус бен Саид

Вести.Ru вчера в 20:01
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Вратарь «Нэшвилла» Ринне забил гол в матче с «Чикаго»

В последний раз вратарь забивал гол в НХЛ в 2013 году. Тогда голкипер «Аризоны» Майк Смит отметился взятием ворот во встрече с «Детройтом».
Metaratings вчера в 00:15
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С 14 января прекратится техническая поддержка Windows 7

С 14 января прекратится техническая поддержка операционной системы Windows 7.
Челнинские известия 01:24
Экономика

В России утвердили план новой приватизации

Правительство России утвердило план приватизации на период 2020-2022 годов.
Lenta.ru 09 января в 02:50
Армия и оружие

В США признали Су-57 небоеспособным

Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 не является полностью боеспособным и не готов к полномасштабной войне с высокотехнологичным противником вроде США, которые обладают F-22 Raptor и F-35 Lightning II, пишет The National Interest.
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МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и гололедице

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