Финансы
ВедомостиКурс доллара опустился ниже 61 рубля впервые с мая 2018 года
Главный аналитик ПСБ Богдан Зварич указывает, что российская валюта, как и индекс Мосбиржи, начала год с позитивной динамики. По его словам, поддержку рублю оказало сохранение спроса на риск, а также стабильно высокая цена на нефть, которая в начале года держится выше $65 за баррель.
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В генеральном штабе вооруженных сил Ирана добавили, что пассажирский самолет был сбит в связи с тем, что он случайно пролетел рядом с важным военным объектом.
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Спортивный директор «Жилины» Карол Беланик заявил, что клуб будет рассматривать предложения по своему форварду Роберту Боженику в размере не менее € 5 млн.
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Косачев указал на разницу в подходах западных разведок к катастрофе в Иране и МН-17
Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отмечает, что у руководства Ирана не было сознательного умысла сбивать украинский авиалайнер Иран признал фактор непреднамеренной человеческой ошибки в ситуации с падением украинского лайнера, назвав его "великой трагедией".
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Эксперты «Российской газеты» назвали пять самых распространенных ошибок, совершаемых водителями при заправке своих автомобилей.
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Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлен поток морской воды, текущий вверх по горному склону.
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Сериалы от Netflix не попали в «лист ожидания»
В десятку попали «Новый папа» Паоло Соррентино с Джудом Лоу и Джоном Малковичем в главных ролях, спин-офф «Ходячих мертвецов», кинокомиксы и экранизации романов Стивена Кинга.
Армия и оружие
В Киеве заявили, что у России «нет надводного флота»
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Общество
Петросян опроверг закрытие «Смехопанорамы»
Юморист Евгений Петросян рассказал "Газете.Ru", что "Смехопанорама" продолжает сниматься.
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Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов
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Стал известен состав женской сборной России на эстафету в Оберхофе
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Вратарь «Нэшвилла» Ринне забил гол в матче с «Чикаго»
В последний раз вратарь забивал гол в НХЛ в 2013 году. Тогда голкипер «Аризоны» Майк Смит отметился взятием ворот во встрече с «Детройтом».
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С 14 января прекратится техническая поддержка Windows 7
С 14 января прекратится техническая поддержка операционной системы Windows 7.
Экономика
В России утвердили план новой приватизации
Правительство России утвердило план приватизации на период 2020-2022 годов.
Армия и оружие
В США признали Су-57 небоеспособным
Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 не является полностью боеспособным и не готов к полномасштабной войне с высокотехнологичным противником вроде США, которые обладают F-22 Raptor и F-35 Lightning II, пишет The National Interest.