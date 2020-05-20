Финансы

РБКРБККурс доллара опустился до 72 рублей впервые с 11 марта

Курс доллара опустился на 0,51%, до ₽72,09 по состоянию на 11:54 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Минимальное значение в течение торговой сессии составило ₽72,00. Курс евро снижается на 0,36% — до ₽78,9.
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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 72 рублей

ТАСС05:23

Доллар упал до 72 руб./$1 впервые с 11 марта

Интерфакс05:08

Курс евро вырос до 79,29 рубля, доллар снизился до 72,40 рубля

Вечерняя Москвавчера в 13:20

Курс валют сегодня: рубль растёт на торгах

Свободная Пресса04:25

Курс доллара на Мосбирже стабилизировался после падения

ИА Красная Веснавчера в 15:00

Курс доллара опустился до 72 рублей впервые с 11 марта

РБК04:58

Курс рубля растет к доллару и евро

Ньюс-ННвчера в 08:26
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Политика

Зеленский допустил выдвижение на второй президентский срок

Баллотируясь в президенты, Зеленский говорил, что идет только на один срок.
РБК 05:51
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Здоровье

Мясников объяснил, когда вызывать «скорую» при проблемах с сердцем

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, в каких случаях людям, у которых есть проблемы с сердцем, нужно вызывать скорую помощь.
Pravda.Ru вчера в 03:34
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Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
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Экономика

Рост интернет-рекламы замедлился вдвое

Рынок почувствовал влияние пандемии Пандемия коронавируса ударила по российскому рынку рекламы уже в первом квартале: рост его крупнейшего сегмента — интернет-рекламы — замедлился вдвое, ускорилось падение рекламы в прессе и на радио.
Коммерсантъ 05:31
Общество

«Роснефть» обратилась в суд из-за материала РБК о бывших активах компании в Венесуэле

"Роснефть" обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, говорится в заявлении "Роснефти".
ТАСС 06:16
Общество

Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм

К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
3,6K
Общество

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
1K
Шоу-бизнес

Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа

Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru 18 мая в 01:42
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Общество

Голикова: решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время

Как изменится ЕГЭ в 2020 году "Решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время", - сказала Голикова, напомнив, что Государственная итоговая аттестация девятиклассников в этом году отменена.
Будущее России. Национальные проекты 04:26
6
Финансы

Официальный курс доллара понизился на 5 копеек, евро подорожал на 1 копейку

Курс доллара снижен на 5,37 копейки, составив 72,3381 рубля (72,3918 рубля на 20 мая).
Банки.ру 06:00
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Футбол

ЦСКА продлил контракт с Виктором Ганчаренко

РИА Новости 05:09
Армия и оружие

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
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Политика

Против Порошенко возбудили уголовное дело о госизмене

В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко было возбуждено уголовное дело по статьям "Государственная измена" и "Злоупотребление властью или служебным положением".
РЕН ТВ вчера в 19:23
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Общество

Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня

В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
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Политика

Палестина заявила о разрыве договоренностей с Израилем и США

По словам Аббаса, Палестина снимает с себя все обязательства по всем соглашениям с израильским и американским правительствами.
Lenta.ru вчера в 16:27
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Игры

Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V

Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru вчера в 07:54
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Политика

Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах

Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.
Известия вчера в 20:13
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Энергетика

Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru вчера в 02:27
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Происшествия

В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница

«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
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Происшествия

Пропавший под Кировом четырёхлетний ребёнок найден живым в лесу

Киров, 19 мая 2020, 18:36 — REGNUM Мальчик четырёх лет был найден живым после двух суток поисков в Кировской области.
REGNUM вчера в 11:36
24
Шоу-бизнес

Муж Гагариной оставил таинственное послание после новостей о разводе

Муж певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков впервые вышел на связь после новостей о разводе и опубликовал таинственный пост на своей странице в Instagram.
Народные новости 02:46
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Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 18 мая в 08:31
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Футбол

Лондон и Амстердам не предоставили УЕФА гарантий проведения Евро-2020

Два города не смогли предоставить организации гарантии проведения матчей турнира в 2021 году. Проблемы возникли с Лондоном и Амстердамом.
Pravda.Ru 03:34
Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
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Общество

Сбербанк выявил новые схемы мошенничества

Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
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Политика

Зеленский заявил о планах B и C по Донбассу

Политик надеется, что они не понадобятся Киеву. Владимир Зеленский заявил о планах B и C по Донбассу.
Piter.tv 06:00
Политика

Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 05:57
17
Общество

У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России

5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
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Общество

Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется

Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 06:04
Общество

В России описали новые правила для туристов после пандемии

Туристам предстоит адаптироваться к новым правилам и ограничениям после спада пандемии коронавируса.
Lenta.ru 05:46
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