Курс доллара опустился на 0,51%, до ₽72,09 по состоянию на 11:54 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Минимальное значение в течение торговой сессии составило ₽72,00. Курс евро снижается на 0,36% — до ₽78,9.

Курс доллара опустился до 72 рублей впервые с 11 марта

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