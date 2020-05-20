Финансы
РБККурс доллара опустился до 72 рублей впервые с 11 марта
Курс доллара опустился на 0,51%, до ₽72,09 по состоянию на 11:54 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Минимальное значение в течение торговой сессии составило ₽72,00. Курс евро снижается на 0,36% — до ₽78,9.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 06:28, Ашберн
Комментарии
Политика
Зеленский допустил выдвижение на второй президентский срок
Баллотируясь в президенты, Зеленский говорил, что идет только на один срок.
РБК 05:51
Здоровье
Мясников объяснил, когда вызывать «скорую» при проблемах с сердцем
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, в каких случаях людям, у которых есть проблемы с сердцем, нужно вызывать скорую помощь.
Pravda.Ru вчера в 03:34
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Экономика
Рост интернет-рекламы замедлился вдвое
Рынок почувствовал влияние пандемии Пандемия коронавируса ударила по российскому рынку рекламы уже в первом квартале: рост его крупнейшего сегмента — интернет-рекламы — замедлился вдвое, ускорилось падение рекламы в прессе и на радио.
Коммерсантъ 05:31
Общество
«Роснефть» обратилась в суд из-за материала РБК о бывших активах компании в Венесуэле
"Роснефть" обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, говорится в заявлении "Роснефти".
ТАСС 06:16
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Общество
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Шоу-бизнес
Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru 18 мая в 01:42
Общество
Голикова: решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время
Как изменится ЕГЭ в 2020 году "Решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время", - сказала Голикова, напомнив, что Государственная итоговая аттестация девятиклассников в этом году отменена.
Будущее России. Национальные проекты 04:26
Финансы
Официальный курс доллара понизился на 5 копеек, евро подорожал на 1 копейку
Курс доллара снижен на 5,37 копейки, составив 72,3381 рубля (72,3918 рубля на 20 мая).
Банки.ру 06:00
Футбол
ЦСКА продлил контракт с Виктором Ганчаренко
РИА Новости 05:09
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Политика
Против Порошенко возбудили уголовное дело о госизмене
В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко было возбуждено уголовное дело по статьям "Государственная измена" и "Злоупотребление властью или служебным положением".
РЕН ТВ вчера в 19:23
Общество
Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
Политика
Палестина заявила о разрыве договоренностей с Израилем и США
По словам Аббаса, Палестина снимает с себя все обязательства по всем соглашениям с израильским и американским правительствами.
Lenta.ru вчера в 16:27
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru вчера в 07:54
Политика
Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах
Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.
Известия вчера в 20:13
Энергетика
Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru вчера в 02:27
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Происшествия
Пропавший под Кировом четырёхлетний ребёнок найден живым в лесу
Киров, 19 мая 2020, 18:36 — REGNUM Мальчик четырёх лет был найден живым после двух суток поисков в Кировской области.
REGNUM вчера в 11:36
Шоу-бизнес
Муж Гагариной оставил таинственное послание после новостей о разводе
Муж певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков впервые вышел на связь после новостей о разводе и опубликовал таинственный пост на своей странице в Instagram.
Народные новости 02:46
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 18 мая в 08:31
Футбол
Лондон и Амстердам не предоставили УЕФА гарантий проведения Евро-2020
Два города не смогли предоставить организации гарантии проведения матчей турнира в 2021 году. Проблемы возникли с Лондоном и Амстердамом.
Pravda.Ru 03:34
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
Общество
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
Политика
Зеленский заявил о планах B и C по Донбассу
Политик надеется, что они не понадобятся Киеву. Владимир Зеленский заявил о планах B и C по Донбассу.
Piter.tv 06:00
Политика
Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 05:57
Общество
У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России
5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
Общество
Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется
Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 06:04
Общество
В России описали новые правила для туристов после пандемии
Туристам предстоит адаптироваться к новым правилам и ограничениям после спада пандемии коронавируса.
Lenta.ru 05:46