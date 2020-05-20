Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг отметки 72 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 11:48 мск. К 12:10 мск доллар уже опустился ниже 72 рублей и торговался на уровне 71,98 рубля (-0,7%).

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 72 рублей

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