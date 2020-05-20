Финансы
ТАССКурс доллара на Мосбирже опустился ниже 72 рублей
Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг отметки 72 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 11:48 мск. К 12:10 мск доллар уже опустился ниже 72 рублей и торговался на уровне 71,98 рубля (-0,7%).
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своей австралийской коллегой Мариз Пэйн.
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Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
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В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
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Мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию проводятся в отношении 795 человек, бывших в контакте с заболевшими.
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Россияне смогут передавать личные данные в банки через портал госуслуг
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Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 07:26
Общество
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На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
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Шойгу рассказал о подготовке парада в Петербурге в честь Дня ВМФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Коллегии Минобороны рассказал о подготовке к проведению мероприятий в День ВМФ.
РЕН ТВ 09:39
Армия и оружие
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Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
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Интерфакс 03:02
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Москвичи могут обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции онлайн
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РИА Новости 08:24
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Необычный танк замечен на одном из полигонов Китая
Необычная модификация известного танка Тип 59 замечена на одном из полигонов Китая.
Российская газета 07:30
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Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
РИА Новости 07:33
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
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Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
Общество
20 мая начали принимать заявления на ежемесячную выплату детям 3-7 лет
Право на денежную поддержку имеют семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Ярославской области за II квартал 2019 года — 10573 рублей.
Рыбинский дневник 06:59
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