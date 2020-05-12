Финансы

ТАССТАССКурс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей

Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск. В последний раз курс доллара находился ниже 73 рублей 30 апреля текущего года.
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Доллар опустился ниже 73 рублей

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Курс доллара опустился ниже ₽73 впервые с 30 апреля

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Рубль укрепился на фоне растущей нефти

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Курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с апреля

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Курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с 30 апреля

RT на русском09:27

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей

ТАСС09:20

Доллар в Самаре можно купить за 74,15 рубля

Самара-ГИС03:20
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