Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск. В последний раз курс доллара находился ниже 73 рублей 30 апреля текущего года.

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей

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