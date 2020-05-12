Финансы
ТАССКурс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей
Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск. В последний раз курс доллара находился ниже 73 рублей 30 апреля текущего года.
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РБК 19:06
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Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
Вести.Ru вчера в 11:26
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Летом в России может возрасти число природных катаклизмов, ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в некоторых регионах засуха.
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Призывавший к совершению терактов иностранец задержан в Хабаровске
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Релиз Predator: Hunting Grounds состоялся 24 апреля 2020 года.
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США решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах
США пока не потребовались российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительным данным, стали причиной пожаров в двух больницах — в Москве и Санкт-Петербурге.
Lenta.ru 20:14
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"Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19", - сказал вирусолог.
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В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
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В Ростовской области найдено тело экс-депутата донского ЗС
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Глава Гидрометцентра пообещал россиянам неоднородное лето
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На выплаты детям 3-7 лет на Сахалине предусмотрели 518 млн рублей
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