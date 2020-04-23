Финансы
Парламентская газетаКурс доллара на Мосбирже опустился ниже 75 рублей
Курс доллара расчетами «завтра» на 10:03 по московскому времени снижался на 0,91 рубля — до 74,99, а евро — на один рубль, до 81,11. Отмечается, что ранее американская валюта уже опускалась до 74,87 рубля, а европейская — до 80,2 рубля.
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Медики Подмосковья пожаловались в ФСБ на заражение коронавирусом
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Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
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Коммерсантъ вчера в 01:25
Политика
В посольстве США сообщили о работе биолабораторий на Украине
Киев, 23 апреля 2020, 15:37 — REGNUM В посольстве США на Украине отреагировали на запрос группы депутатов Верховной рады Украины, касающийся работы американских лабораторий на территории страны.
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Горбачев назвал виновников срыва перестройки
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Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта
Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК 08:43
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В Самарской области умер первый пациент с коронавирусом
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что в регионе зарегистрирован первый случай смерти человека с коронавирусом.
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Зинченко раскритиковал власти Великобритании из-за коронавируса
Футболист английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко раскритиковал власти Великобритании из-за того, что они поздно ввели карантин.
Газета.Ru 14:30
Политика
Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму
Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом.
RT на русском 10:25
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
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Piter.tv вчера в 00:42
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СКР возбудил дело о геноциде в нацистских концлагерях в Карелии
Москва, 23 апреля 2020, 15:17 — REGNUM Уголовное дело об истреблении тысяч советских граждан в нацистских концлагерях на оккупированной части Карелии в годы Великой Отечественной войны возбудил Следственный комитет России.
REGNUM 08:17
Авто
Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели
Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
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Вера Брежнева показала кадры с первой веб-фотосессии
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В России открылся автосалон новых советских машин
Москва, 23 апреля 2020, 10:47 — REGNUM Автосалон новых советских машин открылся в Рязани.
REGNUM 03:47
Общество
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
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РИА Новости вчера в 07:36
Здоровье
В США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ
Исследователи изучили истории болезней пациентов, госпитализированных в 12 больниц системы Northwell Health в период с 1 марта по 4 апреля.
РИА Новости 05:24
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В нескольких районах Калининградской области не нашли коронавирус
Главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура озвучила рейтинг заболеваемости COVID-19 в этом регионе.
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Общество
Эр-Рияд перенаправит танкеры, если США введут запрет на импорт нефти
21 апреля Дэн Бруйетт, министр энергетики США сообщил, что американский президент исследует все возможности действий, чтобы поддержать нефтегазовый сектор страны, включая запрет на импорт саудовской нефти.
RuNews24.ru 05:28
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Белоруссия договорилась о покупке нефти из Польши
Покупку нефти у других поставщиков Минск начал рассматривать во время многомесячного конфликта с Россией по поводу цен на сырье.
Lenta.ru 10:11
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В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета вчера в 06:43
Экономика
Костин предложил поддержать экономику через выкуп госдолга банками
Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин предложил меры по стабилизации экономики.
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Роттердам заявил о готовности принять «Евровидение» в 2021 году
"Евровидение" должно было пройти в Роттердаме в этому году, однако мероприятие было отменено из-за вспышки коронавируса.
ТАСС 13:44
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Мусульмане начинают отмечать священный месяц Рамадан
Священный для мусульман месяц Рамадан начнется в 2020 году вечером 23 апреля.
ТАСС вчера в 17:02