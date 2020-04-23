Курс доллара расчетами «завтра» на 10:03 по московскому времени снижался на 0,91 рубля — до 74,99, а евро — на один рубль, до 81,11. Отмечается, что ранее американская валюта уже опускалась до 74,87 рубля, а европейская — до 80,2 рубля.

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 75 рублей

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