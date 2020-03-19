Финансы
Парламентская газетаКурс рубля вырос к доллару и евро на открытии торгов
К 10:05 мск доллар находился на уровне 78,26 рубля (- 1,1 процента), евро торговался по 84,07 рубля (- 0,7 процента). Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 5,1 процента, и составил 2391,9 пункта, по данным на 10:03 мск.
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