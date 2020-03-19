Финансы

Москва 24Москва 24Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 78 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 78 рублей. Рубль вырос на 1,5% к уровню закрытия предыдущей сессии. Согласно данным на 10:56, доллар торговался на уровне 77,98 рубля.
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Курс доллара упал ниже 77 рублей

REGNUM20 марта в 05:23

Курс доллара на Московской бирже упал ниже ₽78

РБК20 марта в 05:06

Курс евро опустился ниже 85 рублей

Известия19 марта в 13:44

Курс евро опустился ниже 85 рублей

ТАСС19 марта в 13:55

Курс доллара опустился ниже 78 рублей

Московский Комсомолец20 марта в 04:03

Курс евро опустился ниже 85 рублей

Газета.Ru19 марта в 13:31

Курс доллара на открытии Мосбиржи опустился на 0,5%

Эхо Москвы19 марта в 03:03
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Общество

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В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
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Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
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«Матч» приобрел права на показ игр местного чемпионата, а также Кубка Белоруссии до конца текущего сезона.
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Россия ограничит авиасообщение с Турцией

Россия с 23 марта временно прекратит авиасообщение с Турцией, пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Общественное телевидение России 07:32
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Оперштаб опроверг сообщения о подготовке к ужесточению карантина

"Никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет.
РИА Новости 07:08
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«РИА Новости» сообщило о возможном ужесточении карантина в России

В связи с быстрым распространением коронавируса в России власти могут ужесточить карантинные меры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве.
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Роспотребнадзор сравнил темпы распространения коронавируса и гриппа

Коронавирусная инфекция будет распространяться по миру медленнее, чем грипп и атипичная пневмония (SARS), сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на исследование американских, британских и голландских ученых.
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Музыка

Песни «Евровидения 2020» не смогут поехать на «Евровидение 2021»

Европейский вещательный союз (EBU) 20 марта 2020 года сделал важное уточнение по поводу переноса конкурса песни "Евровидение 2020" на будущий год из-за эпидемии коронавируса.
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Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
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Наука

Окаменелость предка кур и уток обнаружили в каменоломне

Окаменелость предка кур и уток ученые обнаружили в каменоломне. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:45
Общество

В Брянской области подтвердили первый случай заражения коронавирусом

У жительницы Брянской области выявили первый случай заражения коронавирусом в регионе.
Газета.Ru 07:45
Армия и оружие

Минобороны России отправило в Италию второй борт с вирусологами

Вести.Ru 07:32
Происшествия

На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

Известия 04:09
Происшествия

В столице Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в 7 км от столицы на глубине 10 км. После сильного толчка произошло еще несколько меньшей силы.
Коммерсантъ 06:58
Общество

Почти 400 человек умерли от коронавируса за сутки в Испании

За минувшие сутки число летальных исходов после заражения коронавирусом нового типа в Испании возросло до 1720, сообщается на сайте испанского министерства здравоохранения.
Газета.Ru 07:07
Политика

Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России

«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов», — заявил Саакашвили.
РБК вчера в 21:18
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«Барселона» готова избавиться от Гризманна

Стоит отметить, что "Барселона" рассматривает вариант и с арендой Гризманна.
Газета.Ru 05:39
Армия и оружие

Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Известия вчера в 23:05
Происшествия

В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба

Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
РБК вчера в 15:57
Общество

Собянин: метро не закроют из-за коронавируса

В Москве не будут закрывать метро из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 01:42
Общество

Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии

Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
REGNUM 20 марта в 10:58
Происшествия

Против магаданского СМИ возбуждено дело за фейк о коронавирусе

Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении интернет-издания "Говорит Магадан" за распространение фейковой информации о коронавирусе нового типа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Магаданской области.
Газета.Ru 03:18
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В ВОЗ призвали отказаться от сигарет и алкоголя из-за коронавируса

В ВОЗ призвали полностью отказаться от сигарет и алкогольных напитков из-за коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:19
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Bloomberg: Путин не отступит в нефтяной войне с Саудовской Аравией

Президент Владимир Путин не станет просить Саудовскую Аравия "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
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Правительство построит дополнительные инфекционные боксы в регионах

Российское правительство приняло решение построить в регионах страны дополнительные инфекционные боксы на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Газета.Ru 07:21
Политика

ООН и ВОЗ направят $58 млн на борьбу с коронавирусом на Украине

Международные организации разрабатывают два плана суммарным бюджетом в $58 млн для поддержки Украины в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью "Укринформ".
Газета.Ru 06:46
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Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
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Общество

Оперштаб РТ сообщил рейсы прибывших в Казань больных коронавирусом

Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом назвал рейсы, которыми больные Covid-19 прибыли в Казань.
Татар-информ 05:21
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