Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 78 рублей. Рубль вырос на 1,5% к уровню закрытия предыдущей сессии. Согласно данным на 10:56, доллар торговался на уровне 77,98 рубля.

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 78 рублей

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Общество Россия ограничит авиасообщение с Турцией Россия с 23 марта временно прекратит авиасообщение с Турцией, пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Здоровье Роспотребнадзор сравнил темпы распространения коронавируса и гриппа Коронавирусная инфекция будет распространяться по миру медленнее, чем грипп и атипичная пневмония (SARS), сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на исследование американских, британских и голландских ученых.

Происшествия В столице Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение Эпицентр землетрясения находился в 7 км от столицы на глубине 10 км. После сильного толчка произошло еще несколько меньшей силы.

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