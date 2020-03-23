Финансы

ИзвестияИзвестияДоллар опустился ниже 80 рублей

После дневного падения рубля доллар опустился ниже 80 рублей, следует из данных Московской биржи в понедельник, 23 марта. Курс доллара расчетами «завтра» на 16:01 мск снижался на 17 копеек, до 79,76 рубля, курс евро рос на 63 копейки, до уровня 86,03 рубля, свидетельствуют данные торгов.
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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 80 рублей

RT на русском08:44

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 80 рублей

ТАСС08:41

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