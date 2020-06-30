Финансы
ИнтерфаксКурс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,03 руб./EUR1, подорожав на 1,34 рубля.
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Происшествия
В Подольске задержали мужчину за поджог шатра для голосования
Мужчина, который поджег шатер для голосования в ночь на вторник в подмосковном Подольске, по предварительной информации, задержан, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
ТАСС 04:48
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости 10:29
Политика
Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Правительству и региональным властям президент поручил обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом запасников.
РИА Новости вчера в 10:59
Политика
Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России.
РИА Новости 06:58
Политика
В Минфине спрогнозировали ужесточение санкций после пандемии
России следует готовиться к ужесточению санкций после завершения пандемии, заявил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику на онлайн-дискуссии международного дискуссионного клуба «Валдай».
РБК 10:49
Игры
В Microsoft Store появилась дата релиза игры Crysis Remastered
В онлайн-магазине Microsoft Store появилась информация о дате выхода ремастера Crysis Remastered: 23 июля 2020 года.
МонаВиста 11:58
Общество
Режим повышенной готовности в Пензенской области продлили до 12 июля
Режим повышенной готовности в Пензенской области продлили до 12 июля.
АиФ Пенза 12:52
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета 10:40
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Футбол
«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция
Матч прокомментирует Денис Алхазов. «Брайтон» с 33 очками занимает 15-е место в таблице.
Sport24.ru 13:52
Происшествия
СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян
РИА Новости 13:58
Здоровье
Иммунолог перечислил три варианта работы школ с 1 сентября
Согласно третьему варианту в регионах могут произойти новые вспышки инфекции, поэтому педагогам с чиновниками придётся действовать мобильно и в реальном времени, направив отдельные классы и целые школы на дистанционное обучение.
Царьград 12:47
Футбол
«Сельта» и «Барселона» сыграли вничью. Смолов забил гол
CT news вчера в 04:31
Общество
Сын главы Crocus Group продал автомобили из-за кризиса
Красногорск, 30 июня 2020, 17:25 — REGNUM Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов продал три автомобиля из-за сложной финансовой ситуации, сообщает 30 июня РБК.
REGNUM 10:25
Общество
Британский собор разместит над алтарем картину с чернокожим Иисусом
Над алтарем в Сент-Олбанском кафедральном соборе в британском графстве Хартфордшир разместят картину «Тайная вечеря».
Невские Новости 13:14
Политика
В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона
На сайте конгресса США опубликован текст поправки к проекту закона о финансировании национальной обороны на 2021 год, в котром сенатором-республиканцем Джоном Тьюном предлогается выкупить у Турции российские ЗРК С-400.
Военное дело вчера в 23:09
Общество
Останки более ста детей обнаружили в Польше
Археологи нашли в Польше захоронение останков более сотни детей с монетами во рту. Об этом сообщил портал «Русская планета».
Телеканал 360° 11:46
Недвижимость
Новостройки в Казани за год подорожали на 8,5%
Новостройки в Казани за год подорожали на 8,5%. Средняя стоимость одного квадратного метра составляет 79 711 рублей.
TatCenter 05:24
Киберспорт
2 июля Ubisoft представит свою королевскую битву
Компания Ubisoft запустила сайт Hyper Scape — футуристичной королевской битвы.
Матч ТВ 05:03
Политика
В Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах
Члены комиссии могут отказать в регистрации кандидату, если в период сбора подписей со стороны претендента или членов его инициативной группы зафиксированы факты нарушения избирательного законодательства.
РИА Новости 10:46
Армия и оружие
В бой вступили адвокаты. Пропагандистские версии гибели малайзийского «Боинга» нидерландское следствие последовательно отвергает
Уголовный процесс по делу о крушении над Донбассом малайзийского «Боинга» рейса МН17 обещает быть долгим.
Новая газета 08:14
Общество
В Москве явка на онлайн-голосовании по поправкам составила 91,5%
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве по состоянию на 14.00 вторника составляет 91,5%, следует из данных электронного штаба.
РИА Новости 07:47
Энергетика
«Газпром» заплатил польской PGNiG по решению Стокгольмского арбитража
Компания «Газпром экспорт» выполнила решение Стокгольмского арбитража и перечислила польской компании PGNiG переплату за газ, поставленный по газопроводу «Ямал-Европа», сообщает ТАСС со ссылкой на информацию компании.
РБК 13:46
Технологии
Были определены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных.
ToDay News Ufa вчера в 03:49
Происшествия
Четыре человека пострадали при падении дерева на машину в Петербурге
Сильный ветер повалил множество деревьев в Санкт-Петербурге, одно из них упало на двигавшийся автомобиль.
Вести.Ru 11:25
Здоровье
Онищенко заявил, что второй волны коронавируса не случится
Депутат Госдумы, академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко выразил уверенность, что второй волны коронавируса нового типа не будет.
Газета.Ru 10:39