Финансы
ИнфоросКурс доллара на Мосбирже поднялся выше 71 рубля
По состоянию на 14:10 мск, курс доллара находился на уровне 71,03 рубля (+1,5%), а евро – на 79,6 рубля (+1,2%). Российский рубль слабеет по отношению к доллару США и евро на фоне падения нефтяных котировок.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 13:21, Ашберн
Политика
Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России.
РИА Новости 06:58
Политика
Китай принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге
Всекитайское собрание народных представителей — высший законодательный орган Китая — одобрил законопроект о национальной безопасности в Гонконге.
Вести.Ru 06:42
Политика
В Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах
Члены комиссии могут отказать в регистрации кандидату, если в период сбора подписей со стороны претендента или членов его инициативной группы зафиксированы факты нарушения избирательного законодательства.
РИА Новости 10:46
Общество
Завершилось электронное голосование по поправкам в Конституцию
Дистанционное электронное голосование по поправкам в конституцию завершилось в Москве и Нижегородской области.
РИА Новости 13:02
Политика
Посольство требует от США расследовать поступившие угрозы после публикаций о РФ и талибах
Российское посольство в США направило в Госдепартамент ноту с требованием расследовать поступившие дипломатам угрозы после публикации утверждений о приписываемых России попытках предлагать афганским боевикам денежное вознаграждение за убийство американских военнослужащих.
ТАСС 12:57
Общество
Музеи и фитнес-центры возобновят работу в Петербурге с 6 июля
"С 6 июля возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов), негосударственные бани и банные комплексы (исключительно в части работы помывочных зон)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:02
Киберспорт
2 июля Ubisoft представит свою королевскую битву
Компания Ubisoft запустила сайт Hyper Scape — футуристичной королевской битвы.
Матч ТВ 05:03
Игры
Российский геймер показал, каким может быть S.T.A.L.K.E.R. 2
Российский геймер Денис Кудашёв выложил на своём канале в YouTube тизер, в котором показал, как может выглядеть игра S.T.A.L.K.E.R. 2. Пока разработчик, компания GSC Game World, не публикует трейлер, пользователи придумывают собственные варианты.
Чемпионат вчера в 13:07
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1.
Evo-rus.com 12:36
Политика
Китай призвал США прекратить односторонние санкции против Ирана
Китай призывает США прекратить односторонние незаконные санкции против Ирана, заявил на заседании СБ ООН постпред Китая при организации Чжан Цзюнь.
РИА Новости 12:44
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Экономика
Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия вчера в 17:10
Общество
В Свердловской области откроют все детские сады
Екатеринбург, 30 июня 2020, 16:13 — REGNUM В Свердловской области откроют все детские сады в режиме неполной загрузки, сообщил глава региона Евгений Куйвашев в Instagram.
REGNUM 09:13
Политика
Путин призвал жителей России проголосовать по поправкам к Конституции
Во вторник, 30 июня, президент России Владимир Путин призвал жителей России принять участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию.
Форпост Северо-Запад 06:53
Футбол
Соболев выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч РПЛ с ЦСКА
Пресс-служба московского футбольного клуба «Спартак» огласила стартовый состав команды на матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
RT на русском 12:36
Общество
Названы возможные даты возобновления рейсов из России в Турцию
Москва, 30 июня 2020, 09:42 — REGNUM Возобновления авиарейсов между Турцией и Россией не стоит ждать в ближайшей перспективе.
REGNUM 02:42
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
Общество
Сын главы Crocus Group продал автомобили из-за кризиса
Красногорск, 30 июня 2020, 17:25 — REGNUM Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов продал три автомобиля из-за сложной финансовой ситуации, сообщает 30 июня РБК.
REGNUM 10:25
Экономика
Число миллиардеров в мире достигло рекордных показателей в 2019 году
Общая стоимость состояний миллиардеров мира выросла на 10,3 процента в годовом выражении и в прошлом году достигла 9,4 триллиона долларов.
Комсомольская правда 13:12
Шоу-бизнес
Яна Рудковская подарила сыну на день рождения иномарку за 7 млн
28 июня старший сын Яны от бывшего мужа Виктора Батурина - Николай отметил свой 18 день рождения.
Uznayvse.ru 11:42
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57