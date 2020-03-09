Курс евро подскочил на 9,7%, достигнув 85 рублей, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск. В последний раз курс доллара находился выше отметки в 72 рубля в марте 2016 года, евро достигал 85 рублей в феврале 2016 года.

Политика Терешкова предложила обнулить президентские сроки Депутат от партии "Единая Россия" Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок в Конституцию.

Экономика Названы последствия падения курса рубля для россиян Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Музыка Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.

Наука Витамин В12 помогает раковым клеткам умирать Противоопухолевые лекарства часто создают с тем расчётом, чтобы в раковых клетках включилась программа суицида, чтобы они умерли, не беспокоя окружающих.

Экономика ЦБ анонсировал формулу продажи акций Сбербанка без оферты миноритариям Центробанк в условиях волатильности на финансовых рынках изменит схему выкупа акций у миноритариев Сбербанка в рамках сделки по его продаже правительству.

Политика Постпред России при ОБСЕ прокомментировал суд по делу MH17 Москва считает проходящий в Нидерландах суд по крушению Boeing (рейс MH17) в Донбассе в июле 2014 года глубоко политизированным "судилищем", заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Политика США выдадут военные кредиты бывшим союзникам СССР Палата представителей Конгресса США одобрила предоставление кредитов на военные нужды государствам, вступившим в НАТО после 1 марта 1999 года — бывшим союзникам СССР, передает ТАСС.

Политика Комитет Госдумы скорректирует поправку к Конституции о детях Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник внесет несколько поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, заявил его председатель Павел Крашенинников.

Происшествия Пропавший в Иванове мальчик найден погибшим Последний раз подростка видели, когда он садился в такси. Сегодня, 10 марта, стало известно, что мальчик найден погибшим.

Наука Создана пятиметровая микроволновая квантовая линия связи Рекордно длинную микроволновую когерентную связь между двумя сверхпроводящими квантовыми системами смогли реализовать физики из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich).

Здоровье В НИИ питания РАМН дали рецепт полезного шашлыка Заведующий отделением сердечно-сосудистой патологии клиники НИИ питания РАМН Альфред Богданов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил важность хорошей прожарки шашлыка.

Общество Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.

Энергетика Цены на нефть растут после обвала Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.

Хоккей Глава IIHF заявил, что пока рано говорить об отмене ЧМ-2020 Президент Международной федерации хоккея заявил, что пока рано говорить о возможной отмене чемпионата мира 2020 года в Швейцарии из-за ситуации с распространением коронавируса в Европе.