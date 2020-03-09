Экономика
ТАССКурс доллара на Мосбирже превысил 72 рубля
Курс евро подскочил на 9,7%, достигнув 85 рублей, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск. В последний раз курс доллара находился выше отметки в 72 рубля в марте 2016 года, евро достигал 85 рублей в феврале 2016 года.
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Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Депутат от партии "Единая Россия" Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок в Конституцию.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.
Наука
Витамин В12 помогает раковым клеткам умирать
Противоопухолевые лекарства часто создают с тем расчётом, чтобы в раковых клетках включилась программа суицида, чтобы они умерли, не беспокоя окружающих.
Футбол
В Молдавии приостановили продажу билетов на футбольный матч с Россией
Продажа билетов на товарищеский матч между сборными Молдавии и России по футболу приостановлена.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Экономика
ЦБ анонсировал формулу продажи акций Сбербанка без оферты миноритариям
Центробанк в условиях волатильности на финансовых рынках изменит схему выкупа акций у миноритариев Сбербанка в рамках сделки по его продаже правительству.
Политика
Путин прокомментировал визиты лидеров стран на парад Победы
Политик призвал зарубежных лидеров посетить праздник в России. Владимир Путин прокомментировал визиты лидеров стран на парад Победы.
Финансы
Минфин допустил паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
В Минфине объяснили, что это необходимо для стабилизации рыночной ситуации и исключения избыточного давления на долговой рынок.
Общество
Си Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки ситуации с коронавирусом
Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник, 10 марта, прибыл в город Ухань — эпицентр вспышки нового коронавируса, сообщает телеканал CCTV.
Экономика
Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей
Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.
Политика
Постпред России при ОБСЕ прокомментировал суд по делу MH17
Москва считает проходящий в Нидерландах суд по крушению Boeing (рейс MH17) в Донбассе в июле 2014 года глубоко политизированным "судилищем", заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Политика
США выдадут военные кредиты бывшим союзникам СССР
Палата представителей Конгресса США одобрила предоставление кредитов на военные нужды государствам, вступившим в НАТО после 1 марта 1999 года — бывшим союзникам СССР, передает ТАСС.
Политика
Комитет Госдумы скорректирует поправку к Конституции о детях
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник внесет несколько поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, заявил его председатель Павел Крашенинников.
Общество
Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу «На самом деле»
Происшествия
Пропавший в Иванове мальчик найден погибшим
Последний раз подростка видели, когда он садился в такси. Сегодня, 10 марта, стало известно, что мальчик найден погибшим.
Наука
Создана пятиметровая микроволновая квантовая линия связи
Рекордно длинную микроволновую когерентную связь между двумя сверхпроводящими квантовыми системами смогли реализовать физики из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich).
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Энергетика
Новак заявил, что восстановление цен на нефть займет несколько месяцев
"Что касается восстановления котировок, я думаю, что это займет несколько месяцев", - сказал Новак.
Здоровье
В НИИ питания РАМН дали рецепт полезного шашлыка
Заведующий отделением сердечно-сосудистой патологии клиники НИИ питания РАМН Альфред Богданов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил важность хорошей прожарки шашлыка.
Политика
Захарова оценила рекомендацию Италии воздержаться от поездок в Россию
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала рекомендацию итальянского посольства в Москве воздержаться от поездок в Россию.
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли студента с простреленной головой
В Санкт-Петербурге нашли тело студента с простреленной головой.
Общество
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
Футбол
ФК «Ростов» обыграл ЦСКА в матче Российской премьер-лиги
В рамках 21-го тура Российской премьер-ли ФК «Ростов» обыграл ЦСКА.
Энергетика
Цены на нефть растут после обвала
Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.
Хоккей
Глава IIHF заявил, что пока рано говорить об отмене ЧМ-2020
Президент Международной федерации хоккея заявил, что пока рано говорить о возможной отмене чемпионата мира 2020 года в Швейцарии из-за ситуации с распространением коронавируса в Европе.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Экономика
Песков уверен в способности экономики РФ пережить падение цен на нефть
Как сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 9 марта, который стал «чёрным» для всех мировых рынков, цены на нефть обвалились почти на 25%.
Общество
Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса
С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона.